Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticaretinde yüzde 59,3 artış kaydedildi

Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, yılın ilk yedi ayında dış ticarette yıllık yüzde 59,3 artış kaydetti. Bölgenin toplam ithalat ve ihracat hacmi 183,16 milyar yuana ulaştı. Özellikle Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelerle ticaret yüzde 61,4 arttı.

URUMQİ, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, yılın ilk yedi ayında dış ticarette yıllık yüzde 59,3 artış kaydetti.

Urumqi Gümrük İdaresi'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, bir dizi elverişli politika ile desteklenen bölgenin toplam ithalat ve ihracat hacmi Ocak-Temmuz döneminde 183,16 milyar yuana (yaklaşık 25,4 milyar ABD doları) ulaştı.

Gümrük İdaresi, özellikle Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelerle ticaretin bu dönemde yüzde 61,4 artarak 169,1 milyar yuana ulaştığını belirtti.

Bölge, Ocak ve Temmuz döneminde elektrikli araçların ihracatının 3,26 kat, güneş pillerininkinin ise 36,9 kat artış göstermesiyle yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında rekabet gücü artışı kaydetti.