Xinjiang'ın dış ticaret hacmi on yılın en yüksek seviyesine yaklaştı

Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticaret hacmi 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,2 artışla 149,62 milyar yuana (yaklaşık 20,9 milyar ABD doları) yükseldi ve on yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. Xinjiang, Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle daha yakın ekonomik ve ticari alışveriş, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında olumlu bir ivme ve tarımsal ithalatta kademeli artış gerçekleştirdi.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Horgos kentindeki bir demiryolu limanında konteyner yükleyen bir vincin havadan çekilmiş fotoğrafı, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Hao Zhao/Xinhua)

URUMQİ, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticaret hacmi 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,2 artışla 149,62 milyar yuana (yaklaşık 20,9 milyar ABD doları) yükseldi ve on yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Urumqi Gümrüğü verilerine göre Xinjiang, Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle daha yakın ekonomik ve ticari alışveriş, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında olumlu bir ivme ve tarımsal ithalatta kademeli artış gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk yarısında Xinjiang'ın Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle ticareti, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,2 artışla 138,3 milyar yuan oldu. Bölgenin, beş Orta Asya ülkesiyle olan ticareti ise 119,66 milyar yuana yükselerek, bir önceki yıla göre yüzde 75,1 artış gösterdi.

2023'ün ilk 6 ayında elektrikli araç ihracatının yüzde 363,3 ve güneş pili ihracatının ise 54,9 kat artması, Xinjiang'ın yüksek katma değerli ürünlerinin artan rekabet gücünü gösterdi.