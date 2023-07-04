Xinjiang'da Yeni Enerji Kurulu Kapasitesi Rekor Kırdı

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yeni enerji kurulu kapasitesi bu yılın ilk yarısında 10,5 kat artarak 7,02 milyon kilovata ulaştı. Rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji kurulu kapasiteleri de belirgin bir şekilde arttı.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hami kentine bağlı Nom Kasabası'ndaki bir fototermal enerji santralinin havadan çekilmiş fotoğrafı, 22 Ağustos 2021. (Fotoğraf: Gao Han/Xinhua)

URUMQİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yeni enerji kurulu kapasitesi bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 kat artarak 7,02 milyon kilovata ulaştı. Bu rakam yeni bir rekor anlamına geliyor.

Xinjiang Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'nden yapılan açıklamada, özellikle rüzgar enerjisi kurulu kapasitesinin 3,64 milyon kilovata ulaştığı, fotovoltaik enerji kurulu kapasitesinin ise 3,38 milyon kilovat olduğu belirtildi.

Haziran ayı sonu itibarıyla Xinjiang'daki toplam yeni enerji kurulu gücü 48,96 milyon kilovata ulaşarak toplam kurulu kapasitenin yüzde 40'ından fazlasını oluşturdu.

Çin, ülkenin "çifte karbon" hedeflerine ulaşması ve küresel iklim değişikliğiyle mücadelesi kapsamında elektrik üretiminde kömüre olan bağımlılığından yenilenebilir enerjiye geçişte büyük adımlar atıyor.

Rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Xinjiang, yeni enerji gelişimi açısından Çin'in önde gelen bölgelerden biri konumunda bulunuyor.