Xiamen'in BRICS ülkeleriyle ticareti arttı

Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kenti, 2023 yılının ilk sekiz ayında BRICS ülkeleriyle ticaretini geçen yıla göre yüzde 28,7 artırarak 75,81 milyar yuana ulaştı. Kentin ihracatı yüzde 10,4 artarken, ithalatı ise yüzde 37 arttı.

XİAMEN, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde yer alan sahil kenti Xiamen'in BRICS ülkeleriyle ticareti 2023 yılının ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7 artarak 75,81 milyar yuana (yaklaşık 10,6 milyar ABD doları) ulaştı.

Xiamen Gümrüğü'nün verilerine göre, kentin BRICS ülkelerine ihracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artışla 20,34 milyar yuan olurken, BRICS ülkelerinden ithalatı aynı dönemde yüzde 37 artışla 55,47 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ithal edilen başlıca ürünler arasında kömür ve linyit, metal cevheri ve mineral içerikli kum ile tarım ürünleri yer alırken, ihracatta mekanik ve elektrikli ürünlerin yanı sıra emek yoğun ürünler yer aldı.