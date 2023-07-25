Xiamen'in BRICS bağlantılı ticareti yüzde 46,9 arttı

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde yer alan kıyı kenti Xiamen'in BRICS bağlantılı ticareti 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 46,9 artarak 56,12 milyar yuana ulaştı. Xiamen'in diğer dört BRICS ülkesine ihracatı artarken, ithalatı da yükseldi.

XİAMEN, 25 Temmuz (Xinhua) -- Xiamen Gümrüğüne göre, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde yer alan kıyı kenti Xiamen'in BRICS bağlantılı ticareti bir önceki yıla göre yüzde 46,9 artarak 2023 yılının ilk yarısında 56,12 milyar yuana (yaklaşık 7,86 milyar ABD doları) ulaştı.

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın bir araya gelmesiyle oluşan yükselen piyasalar bloğunun kısaltmasıdır.

Xiamen'in diğer dört BRICS ülkesine ihracatı Ocak-Haziran döneminde yıllık yüzde 15,6 artışla 14,73 milyar yuan olurken, BRICS ülkelerinden ithalatı ise yüzde 62,5 artışla 41,39 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Başlıca ihracat kalemleri arasında mekanik ve elektrikli ürünlerin yanı sıra emek yoğun mallar yer alırken, başlıca ithal mallar arasında kömür, linyit, metal cevheri ve cevher kumu ile tarım ürünleri yer aldı.