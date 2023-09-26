Xi Jinping, serbest ticaret bölgelerinin daha üst düzeyde geliştirilmesini vurguladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, serbest ticaret bölgelerinin yeni bir çığır açma ve zorlukların üstesinden gelmede öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, daha üst düzey pilot serbest ticaret bölgeleri kurma çabalarının altını çizerek, bu bölgeleri yeni bir çığır açma ve zorlukların üstesinden gelmede öncülük etmeye çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı da olan Xi, pilot serbest ticaret bölgelerinin inşasının ilerletilmesine ilişkin olarak kısa süre önce verdiği talimatta söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi, serbest ticaret bölgeleri inşasının, ÇKP Merkez Komitesi'nin yeni dönemde reform ve dışa açılımı teşvik etmek amaçlı önemli bir stratejik hamlesi olduğunu belirtti.

Serbest ticaret bölgelerinin son on yılda reform ve dışa açılım için kapsamlı test platformları olarak hizmet verdiğini ifade eden Xi, bunun köklü ve çığır açan çok sayıda ilgili politikanın yürürlüğe konulup, pek çok büyük ve öncü kurumsal inovasyon sonuçları elde edilmesiyle başarıldığını kaydetti.

Ülkenin yeni yolculuğunda, on yıllık deneyime dayanarak serbest ticaret bölgelerinin iyileştirilmesi yönündeki stratejilerin altını çizen Xi, bu bölgelerin yeni bir çığır açma, zorluklarla mücadele etme, geniş ve derin keşifler yapma konusunda liderlik etmeleri gerektiğini ifade etti.

Xi, serbest ticaret bölgelerinin üst düzey açılıma bağlı kalmak, kurumsal inovasyonu merkeze almak, kalkınma ve güvenliği koordine etmek, küresel ekonomi ve ticaret kurallarına uyum sağlamak, kurumsal açılımı ve tüm endüstriyel zincirin yenilikçi gelişimini teşvik etmek gibi faaliyetlerde bulunarak örnek teşkil eden roller oynayabileceğini vurguladı.

Xi'nin talimatı, Çin'deki ilk serbest ticaret bölgesinin kuruluşunun 10. yıldönümü münasebetiyle Salı günü Beijing'de düzenlenen bir toplantıda Başbakan Yardımcısı He Lifeng tarafından okundu.