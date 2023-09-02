Xi Jinping: Çin, küresel ekonominin sürdürülebilir toparlanması için çaba gösterecek

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in küresel ekonominin sürdürülebilir toparlanması için dünyanın geri kalanıyla ortak çaba göstereceğini ve Çin modernizasyon hamlesinin başarılarının paylaşılacağını söyledi.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin küresel ekonominin tekrar sürdürülebilir toparlanma rayına oturtulması için dünyanın geri kalanıyla ortak çaba gösterirken, Çin modernizasyon hamlesinin başarılarının paylaşılacağını söyledi.

Xi, söz konusu açıklamayı Cumartesi günü video bağlantısıyla katıldığı 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi'ne hitap ederken yaptı.

Xi, Çin'in iç talebi genişletmek için çalışacağını, güçlü bir iç pazar inşasını hızlandıracağını, yüksek kaliteli hizmet ithalatını artırmak için inisiyatif alacağını ve bilgi yoğun hizmetlerin daha fazla ihraç edilmesini teşvik edeceğini ifade etti.

Xi, Çin'in ülkedeki devasa pazarın oluşturduğu fırsatlarla küresel kalkınmaya yeni bir ivme kazandıracağını ve tüm dünyadaki insanların kazanç duygusunu artırmak üzere yüksek kaliteli kalkınma yoluyla dünyaya daha fazla ve daha iyi Çin hizmetleri sunacağını belirtti.