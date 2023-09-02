Xi Jinping, Çin'in küresel ekonominin sürdürülebilir toparlanma yoluna girmesi için işbirliğini güçlendirecek

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in küresel ekonominin sürdürülebilir toparlanma yoluna girmesi için dünyanın geri kalanıyla ortak çaba gösterirken karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği bağını güçlendireceğini söyledi.

Xi, söz konusu açıklamayı Cumartesi günü video bağlantısıyla katıldığı 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi'ne hitap ederken yaptı.

Xi, Çin'in farklı ülkelerin kalkınma stratejileri ve işbirliği inisiyatifleriyle sinerjisini artıracağını, Kuşak ve Yol işbirliği içindeki ülkelerle hizmet ticareti ve dijital ticaret konusunda işbirliğini derinleştireceğini, kaynakların ve üretim faktörlerinin sınır ötesi akışını kolaylaştıracağını ve ekonomik işbirliğine yönelik daha fazla büyüme alanı oluşturacağını ifade etti.