Xi Jinping, BRICS ülkeleri arasındaki ticari ve mali işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Johannesburg'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, BRICS ülkeleri arasındaki ticari ve mali işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Xi, ekonomik zorluklarla mücadele etmek ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirmek için bu ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

JOHANNESBURG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çarşamba günü Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 15. BRICS Zirvesi'ne hitap eden Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ekonomik büyümeyi artırmak için BRICS ülkeleri arasındaki ticari ve mali işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Xi, dünya ekonomisindeki toparlanmanın henüz oturmadığını ve gelişmekte olan ülkeler için zorlukların daha da çetin hale geldiğini ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirme çabalarını engellediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Kalkınma birkaç ülkeye özel bir ayrıcalık değil, tüm ülkelerin devredilemez hakkıdır" dedi.

BRICS ülkelerinin kalkınma ve yeniden canlanma yolculuğunda yol arkadaşı olmaları gerektiğini belirten Xi, bu ülkelerden ekonomik zorlama, bağları koparma ve tedarik zincirlerinin kesilmesi gibi politikalara karşı çıkmalarını istedi.

Xi, BRICS ülkelerinin özellikle dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve tedarik zinciri gibi alanlarda tatbiki işbirliğine odaklanması ve ekonomik, ticari ve finansal etkileşimi güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, inovasyon sonuçlarının yayılmasını desteklemek üzere ülkesinin Yeni Dönem için Çin-BRICS Bilim ve İnovasyon Gelişim Parkı kuracağını da sözlerine ekledi.