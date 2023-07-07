Xi'an'da Çin-Avrupa yük treni seferleri büyük bir artış kaydetti

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an, Çin-Avrupa yük treni seferlerinde bu yılın ilk yarısında büyük bir artış kaydetti. Xi'an Uluslararası Ticaret ve Lojistik Parkı'na göre, Chang'an Çin-Avrupa yük treni hizmeti Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,2 artışla 2.619 tren seferi gerçekleştirdi. Lojistik parkı yetkilisi Xu Xiaoqiang, Xi'an ile Asya ve Avrupa'daki 10'dan fazla ülke ile bölgedeki varış noktaları arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,1 artışla yaklaşık 2,5 milyon ton yük taşındığını söyledi. Chang'an Çin-Avrupa yük treni hizmeti, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni önerdiği 2013 yılında başlatılmıştı. Geçen yıl bu hizmet kapsamında gerçekleştirilen tren seferlerinin sayısı yüzde 20'den fazla artışla 4.639'a yükselirken, 4 milyon tondan fazla yük taşınmıştı.