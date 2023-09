Wyndham Hotels & Resorts'un Türkiye'deki açık otel sayısı 100'ü geçti

Küresel otel şirketi Wyndham gerçekleştirdiği önemli açılışlarla Türkiye'deki varlığını güçlendirirken, 2023'ün geri kalanında daha da büyümeyi planlıyor.

95'ten fazla ülkeyi kapsayan portföyünde yaklaşık 9 bin 100 otel bulunan Wyndham Hotels & Resorts, açık ve faal durumdaki yaklaşık 105 oteli ve proje stokundaki yaklaşık 20 yeni otel projesi ile Türkiye'deki konumunu güçlendiriyor. Şirketin yakın zamanda gerçekleştirdiği açılışlar, Türkiye'de büyümeyi sürdürme planlarının bir parçasını oluşturuyor.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Türkiye'deki 100'üncü otelini 176 odalı ve yeni inşa edilen Days Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt'un açılışıyla kutladı. Şirketin, bu açılışın ardından gerçekleştirdiği diğer bazı açılışlar arasında Ramada by Wyndham Karapınar, İstanbul New Airport Hotel, Trademark Collection by Wyndham; ve üst segmentteki Wyndham Afyonkarahisar Thermal & Spa ve diğerleri de yer aldı.

Türkiye, otel sayısı bazında şirketin en büyük beşinci pazarı konumunda yer alıyor. Şirketin Türkiye'deki portföyü, 45'in üzerinde şehir ve gözde ziyaret noktalarında bulunan ve ekonomiden en üst segmente kadar konaklama seçenekleri sunan tesislerden oluşuyor.

2022 yılında 51 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Türkiye, 2023 yılında 60 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyor. Türkiye aynı zamanda hem iç turizm hem de yurt dışından gelen taleplerden beslenen güçlü doluluk oranlarıyla, Avrupa pazarları arasında en yüksek performans gösteren ülkeler arasında yer almayı sürdürüyor.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Türkiye, zengin kültürü, göz alıcı sahilleri ve canlı şehirleriyle, her ziyaretçiye hitap eden özelliklere sahip. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını kutladığı yılda burada 100'den fazla otele ulaşmış olmamız, bu kilometre taşını daha da özel kılıyor. İstanbul'daki yetenekli ekibimizle burada sunduğumuz hizmetleri daha da çeşitlendirmeye kararlıyız ve değerli otel ortaklarımızla birlikte, dünyanın en heyecan verici ülkelerinden Türkiye'deki başarılarımıza yenilerini eklemeyi heyecanla bekliyoruz" dedi.

Şirket, yakın zamanda gerçekleştirdiği yeni açılışlarla, otelde konaklayarak seyahat etmeyi herkes için mümkün kılma misyonunu yerine getirmeye devam ediyor. Bu açılışlardan bazıları şöyle açıklandı:

Days Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt

"Yeni inşa edilen bu otelde modern bir iç tasarım, tesis içinde bir restoran, açık havuz ve wellness alanı gibi kolaylık sağlayan olanaklar bulunuyor. Otel, ünlü alışveriş merkezlerine ve iki fuar merkezine yakın bir konuma sahip. Otelin 176 odası ve 120 metrekare etkinlik alanı bulunuyor.

Ramada by Wyndham Karapınar

118 misafir odası, terasında bir restoranı ve spa alanı bulunan bu otel, ilçe merkezinin yanı sıra Meke ve Acıgöl volkanik göllerine de yakın bir konumda yer alıyor. Misafirler, Oymalı yeraltı şehri, dünyanın en eski yerleşkelerinden Çatalhöyük veya Konya merkezine de kolayca ulaşabiliyor.

İstanbul New Airport Hotel, Trademark Collection by Wyndham

Şirketin Türkiye'deki Trademark Collection by Wyndham markalı ilk tesisi olan bu otel, 68 otel odası ve süit odalardan oluşuyor. Şık bir iç tasarıma sahip olan ve yeni inşa edilen bu otel, hızla gelişen Arnavutköy ilçesinde, İstanbul Havalimanı'na 12 kilometre mesafede yer alıyor ve otelden AVM ve eğlence merkezlerine de kolayca ulaşılabiliyor.

Wyndham Afyonkarahisar Thermal & Spa

161 misafir odası, altı termal havuzu, hamam, sauna ve buhar odası da bulunan bu otelden, Afyonkarahisar Kalesi ve Afyonkarahisar Ulu Camii gibi tarihi yapılara, alışveriş merkezleri ve diğer ziyaret noktalarına da kolayca ulaşılabiliyor.

Ramada Encore by Wyndham Şişli

İstanbul'un Şişli ilçesinde, restoranlara, gözde mağazalara ve AVM'lere yakın bir konumda bulunan bu otelde 101 geniş oda, bir sağlık ve fitness kulübü ve misafirlerin şehrin manzarasını izleyebileceği Flame restaurant yer alıyor. "

Şirket, yaklaşık 20 yeni otel projesinin daha yer aldığı proje stokuyla, daha fazla markalı konaklama seçeneğini Türkiye ile buluşturma kararlılığını sürdürüyor. 2023 yılı sonuna kadar açılması planlanan bazı oteller şöyle açıklandı:

Wyndham Istanbul Old City

"Bu yeni otel, İstanbul'un tarihi merkezinde, Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı ve Yerebatan Sarnıcı gibi dünyaca ünlü yapılara yalnızca birkaç dakika mesafede yer alacak. Otelin, 138 geniş misafir odası, açık ve kapalı havuzlarının yanı sıra geleneksel Türk hamamlarını da barındıran modern bir spa ve wellness alanı bulunacak.

Operla Airport Hotels, Trademark Collection by Wyndham

Bu yeni otel, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, İstanbul Havalimanı'na yalnızca 10 kilometre mesafede yer alacak ve hem iş, hem tatil amaçlı seyahat edenler için ideal bir mola noktası olacak. Otelde, şık bir iç tasarım ve konforu bir araya getiren 65 geniş misafir odasının yanı sıra, uluslararası mutfaklardan oluşan bir menü de sunan oda servisi ve tüm gün açık bir restoran bulunacak.

Ramada by Wyndham İstanbul Pera

İstanbul'un canlı ve tarihi semti Pera'da, Galata Kulesi'ne ve İstiklal Caddesi'ne yakın bir konumda bulunacak olan 200 odalı bu otelde, yerel lezzetlerde uzman bir restoran ile hamam ve spa gibi zengin olanaklar bulunacak. Otel, Haliç çevresindeki ziyaret noktalarına ve ulaşım ağlarına da kolay erişim olanağı sunacak."

Türkiye'deki Wyndham otellerinin, 103 milyondan fazla kayıtlı üyesinin binlerce otel, resort tatil kulübü ve kiralık tatil evinde puan kullanmasına olanak sağlayan ödüllü sadakat programı Wyndham Rewards kapsamında yer aldığı belirtildi. - İSTANBUL