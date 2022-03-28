WSJ: ABD Kongresi üyeleri Credit Suisse hakkında Rusya yaptırımlarına uyum soruşturması başlattı

ABD Kongresi üyelerinin, İsviçre merkezli Credit Suisse bankasından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyumuyla ilgili bilgi vermesini talep ettiği bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD Kongresi üyelerinin Credit Suisse hakkında Rusya yaptırımlarına uyum soruşturması başlattığı aktarıldı.

Haberde, Gözetim ve Reform Komitesi Başkanı Carolyn Maloney ve Ulusal Güvenlik Alt Komitesi Başkanı Stephen Lynch'in, Credit Suisse Üst Yöneticisi Thomas Gottstein'a yönelik kaleme aldığı mektupta, yaptırıma maruz kalma olasılığı bulunan kişilere ait yat ve uçakların finansmanı hakkında bankadan bilgi vermesini istediği kaydedildi.

Söz konusu soruşturmanın Credit Suisse'in yakın tarihli bir borç anlaşmasında yatırımcılara zengin müşterilerle olan ilişkilerine ilişkin bilgileri silme talimatı verdiğine ilişkin haberlerin ardından geldiği belirtilen haberde, borç anlaşmasının bankanın yatları ve jetleri finanse etmek için zengin müşterilere verdiği 2 milyar dolarlık kredilerin azalmasını sağladığı ifade edildi.

Haberde, ABD'nin Rus oligarklarına yönelik yaptırımları nedeniyle 2017-2018 döneminde 4 kredide temerrüt yaşandığı anımsatılarak, daha sonra yatırımcılardan anlaşma belgelerini imha etmelerinin istendiği bildirildi.

WSj'nin haberinde, Gottstein'a gönderilen mektupta komite başkanlarının bu haberlerin Credit Suisse'in yaptırımlara uyması konusunda önemli endişeler uyandırdığını yazdığı aktarıldı.