WORLDEF, Sedat Ateş'i Pazarlama Direktörü olarak atadı

Uluslararası e-ihracat ve e-ticaret platformu WORLDEF, e-ticaret eğitmeni Sedat Ateş'i WORLDEF Ventures Grup Pazarlama Direktörü olarak atandığını duyurdu.

WORLDEF, Türkiye yönetim organizasyonunda bir atama gerçekleştirdi. E-ticaret ekosisteminden Sedat Ateş, WORLDEF Ventures Grup Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi. Shopiverse Satış&Operasyon&İş Ortaklıkları Direktörlüğü görevinden terfi alan Sedat Ateş, WORLDEF Ventures çatısı altında yer alan şirketlerden sorumlu olacak.

"BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Konuyla ilgili konuşmasında Sedat Ateş, "Kariyerim boyunca elde ettiğim bilgi ve deneyimi, e-ticaret ekosistemine öncülük eden WORLDEF'in gücüyle birleştirerek, Türkiye'de e-ticaretin gelişmesine liderlik etme vizyonumuzla daha ileriye taşıyacağız. Tüm paydaşlarımızla beraber WORLDEF ile daha da büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu.

SEDAT ATEŞ HAKKINDA

Platform tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

"Sedat Ateş, 2003 yılında e-ticaret ve e-ihracat konusunda girişimlerine başlamıştır. Yurtdışından getirdiği ürünlerle dönemin tek açık arttırma sitesinde başlayarak sektöre adım atmıştır. Fortune verilerine göre ilk 50 içinde olan şirketlerin ekip kurulumları, sistem kurulumları, e-ticaret, CRM ve dijital pazarlama projeleri gerçekleştirmiş ve çalışmıştır. Son dönemlerde ise hikaye anlatıcılığı, marka yönetimi konusunda araştırmalarını sürdürmektedir. O günden bugüne kadar Türkiye'de e-ticaretin gelişiminde rol aldı ve e-ticaret sektöründe ilk defa açılan, o yıllarda denenen ticari kategorilerde çalıştı ve danışmanlık yaptı.

TedX konuşmacısı olup "Yapay Zeka ile Nereye Gidiyoruz" isimli konuşmasıyla geçmiş, günümüz ve gelecek arasındaki bağı anlatmıştır. 2019 yılında Ankara Gazi Üniversitesinde düzenlenen 9'uncu Kişisel Gelişim Zirvesi'nde onur ödülü almıştır. İlk sıcak ekmek satışı, ilk süpermarket alışverişini pazaryerlerinde başlatan ticari kategorilerde büyüme sağlayan operasyonları deneyimlemiş ve yönetmiştir. İşletme ana bilim dalı alanında yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde 'E-Ticarette Toplam Kalite Yönetimi' teziyle tamamlayan Sedat Ateş, E-Ticaret Türkiye akademisi kurucularından olup, İstanbul İşletme Enstitüsü akademik kadrosunda yer almaktadır."