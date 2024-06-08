WORLDEF ISTANBUL 2024'te e-ticaret sektörü panellerle devam ediyor

Uluslararası e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024'ün perakende ve e-ticaret sektörlerinin temsilcilerini ağırladığı etkinlik, üçüncü gününde panellerle devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu WORLDEF ISTANBUL 2024, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında oturumlarla sürüyor.

"Pazarlamanın Geleceği, Dijital Eğilimler, Değişiklikler ve Adaptasyon" başlıklı oturumda konuşan Neil Dijital Kurucu Ortağı ve Youtuber Neil Patel, sosyal medyada pazarlama eğilimleriyle ilgili sunum yaptı.

Sosyal medyaya içerik üretmenin ötesinde oluşturulan metnin de önemine dikkati çeken Patel, içerik oluşturulan zamanın yüzde 20'sinin içerik yazmaya ayrılması gerektiğini bildirdi.

Patel, "İçeriğin çok iyi olması lazım. Artık internette yapay zekayı kullanarak içerik oluşturanlar oldukça fazla. Popüler olan bloglar var ancak firmalar artık blog değil podcast peşinde koşuyor. Eğer uzun bir video hazırladıysanız bunun iki versiyonunu da izletmelisiniz. Hem kısa versiyonu hem de uzun versiyonu yer almalı." şeklinde konuştu.

Araştırmalara göre kullanıcıların günde ortalama 2 buçuk saati sosyal medyada harcadığını söyleyen Patel, içerik yayınlarken düşük rekabetin olduğu sosyal medya ağlarını göz önünde bulundurmanın da içerik üreticisine olumlu yansıyacağını belirtti.

Satış stratejilerinde "Amazon Etkisi" terimini açıklayan Patel, şunları söyledi:

"Bir satıcı Amazon üzerinden ürün satmıyor diyelim, onları alıp Amazon'a ekledik. İlk 3 ay içerisinde insanlar, bu satıcıların ürünlerini Amazon üzerinden alıyor. 5-6 ay sonunda da tüketiciler bu satıcıları tanıdığı için onların kendi internet sitesi üzerinden ürün satın almaya başlıyor. Yani Amazon üzerinden satışlarınız ilk başta düşüyor ancak daha sonra müşteriler sizi tanıyınca sizin internet sitenizden gelip ürün alıyor ve daha fazla gelir sağlıyorsunuz. Buna Amazon Etkisi diyoruz."

"Bence en önemli nokta, müşteri tabanıyla olan tarihi ve kültürel benzerliklerimiz"

"Sınır Ötesi e-Ticarette Hangisi Daha Fazla Fırsat Sunuyor: Körfez Bölgesi mi BDT Bölgesi Mi?" başlıklı panelde konuşan Ozon Global Ülke Genel Menajeri Hazal Maraş ise her iki bölgenin de önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Maraş, "Ancak ciddi bölgeden bahsetmek gerekirse, neden kültürel ve tarihi bağlarıyla Türkiye'ye benzersiz fırsatlar sunan bir bölge önermiyoruz? Özellikle sınır ötesi e-ticaret için ideal olan çeşitli pazar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

BDT bölgesinde altıdan fazla ülke olduğunun altını çizen Maraş, "Türkmenistan'ı sayarsak 7 Türk ülkesi bulunuyor. Dolayısıyla BDT'de Türk ülkelerinin bulunması, kültürel olarak bize benzer oldukları anlamına geliyor ve bence bu, özellikle Türk ihracatçıları veya satıcıları için bu pazarlar gerçekten büyük bir fırsat." diye konuştu.

Maraş, BDT bölgesinde yaklaşık 250 milyon insan yaşadığını ve bunların yarısından fazlasının internet kullandığını ve e-ticaret yaptığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Özellikle pandemi sonrası bu bölge, satıcılarımız için büyük bir fırsat sunuyor. Rusya'nın bölgenin E-ticaretinin yüzde 50'sinden fazlasını elinde tuttuğu için Rusya da bu fırsatların önemli bir parçası. Ancak, bence en önemli nokta, müşteri tabanıyla olan tarihi ve kültürel benzerliklerimizdir."

Bu bölgelerin, neredeyse tamamında internet penetrasyonunun hızla arttığına dikkati çeken Maraş, BDT bölgesinde internet penetrasyonu ve e-ticaretin önemli ölçüde ve hızla büyüdüğünü kaydetti. Bu durumun desteklenerek ilk olarak e-ticaret gösterimleri yaparak Türkiye'den bu bölgeye ürün satmak isteyen satıcıların ve girişimcilerin desteklenebileceğini söyledi.

Maraş, bölgedeki yerel gelirin Körfez Bölgesi kadar yüksek olmadığını dile getirerek "Ancak özellikle Rusya'da yüksek ve günlük ihtiyaçları olan ürünler veya Türkiye'den yüksek kaliteli ürünler istiyorlar. Bu sadece Türk ürünleri değil, aynı zamanda Türkiye'den gelen mallar." açıklamalarında bulundu.

2023'te BDT bölgesinde müşteriler tarafından 100 milyar dolardan fazla e-ticaret harcaması yapıldığını aktaran Maraş, şunları kaydetti:

"Bu gerçekten büyük bir rakam ve sadece başlangıcı, çünkü bu etkinlikten ve daha önceki bilgilerden de duyabileceğiniz gibi, Amazon Global gibi, dünyanın en büyük e-ticaret pazaryerleri bu ülkelere de giriyor. Bu yüzden bu 100 milyar dolar daha da artacak ve bu durum ülkemizde de ekonomik büyümeyi tetikleyecek."