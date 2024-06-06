WORLDEF ISTANBUL 2024 E-ticaret Fuarı Başladı

Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF ISTANBUL 2024, perakende, e-ticaret sektörlerinin temsilcilerini ağırladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024'ün ilk günü sona erdi.

Etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilen oturumlarda ihracat, e-ticaret, lojistik gibi konu başlıkları ele alındı.

Trendyol Group Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, "Trendyol ile Sınırların Ötesinde: Türkiye İhracatı İçin Yeni Bir Vizyon" başlıklı oturumda, e-ticaretin gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 10 yıldaki e-ticaretle son 3 yıldaki e-ticaret arasında büyük farklar olduğunun altını çizen İnan, "Kovid-19 dönemi sonrası dünyanın lojistik altyapısı çok hızlı gelişti. Şu an bir haftadan az bir sürede dünyanın her yerine son kullanıcıya ürünü ulaştırabiliyor, 3-4 dolara götürebiliyorsunuz." diye konuştu.

İnan, yapay zekanın farklı dillerde, farklı bölgelere iş yapma şeklini hızlandırdığını, dünyada yeni nesil e-ticaret şirketlerinin çok hızlı yükselmeye başladığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol'daki satıcıların ürünlerinin yüzde 80'i Türkiye'de üretiliyor. İnanıyoruz ki bu ürünler çevremizdeki coğrafyalarda rekabetçi şekilde satılabilir. Bizim iş modelimiz pazar yeri iş modeli. Satışımızın yüzde 90'ından fazlası satıcılarımızdan geliyor. Yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerin yüzde 80'i satıcılarımızın ürünleri. Geçtiğimiz senenin başında yurt dışı hacmimiz, toplam hacmimizin yüzde 5'iydi. Mart itibarıyla bu yüzde 25'e kadar geldi."

5 milyar dolar yatırım hedefi

Erdem İnan, e-ihracatta en büyük zorluğun son kullanıcıya ulaşmak olduğunu söyleyerek, "İyi bir ürün üretseniz de dünyanın neresinde hangi kullanıcıya ulaştıracağınız önemli, bu konuda yatırımların yapılması gerekiyor. E-ihracatta daha gidecek çok yolumuz var." dedi.

Hedef pazarlara girmeden önce o pazara ilişkin yaptıkları incelemeleri anlatan İnan, "Türk ürünlerinin dünyada algısı pozitif. Rakiplerimiz Çin'den ya da Amerika'dan. Çoğunlukla girdiğimiz pazarlarda lojistik avantajlarımız var." diye konuştu.

İnan, yaklaşık 4 yıllık süre içerisinde ihracat operasyonuna 5 milyar dolara yakın yatırım yapacaklarını da sözlerine ekledi.

"Halka arz hazırlığı 6-12 ay arası sürüyor"

"Türk Şirketlerin Küresel Borsalarda Listelenmesine Karşı Yaklaşımlar" başlıklı oturum Usul Ventures kurucusu Kaan Özçelik'in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Londra Menkul Kıymetler Borsası Orta ve Güney Avrupa Başkanı Axel Kalinowski de şirketlerin halka arz süreçlerindeki hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi. Halka arz süreçlerinin yoğun bir süreç olduğunu dile getiren Kalinowski, bir şirketin halka arza hazırlığının 6 ila 12 ay arasında sürdüğünü kaydetti.

Kalinowski, bir şirketin halka arz edilmesi için en önemli sebeplerini piyasada daha fazla farkındalığa sahip olması, çalışanların şirketin başarısından katkı sağlamak için teşvik edilmesi şeklinde sıraladı.

Borsada listelenmenin en çekici nedenlerinin de gezegendeki en büyük sermaye havuzuna erişim sağlamak olduğunu vurgulayan Kalinowski, "Bu portföy şirketleri de kriz dönemlerinde sizi destekleyebiliyor. 2008 krizi, Kovid-19 salgınını düşünebiliriz. Kurumsal yatırımcılar şirketinize güveniyorsa, sizi desteklemek için orada olacaklar." şeklinde konuştu.

Kalinowski, "Türkiye'de firmaların kalitesi, yönetim ekiplerinin kalitesi bizlere ilham veriyor. Bu Türkiye için bir artı. Sadece Türkiye için değil tabii, Türkiye'nin ötesinde de büyüme fırsatı var." ifadelerini kullandı.

3 farklı salonda oturumlar gerçekleştirildi

OTC Markets Group Başkan Yardımcısı Joe Coveney de kurum olarak faaliyet gösterdikleri alanları anlattı. Coveney, "Türkiye'nin ABD'li yatırımcılara sunduğu fırsatlar konusunda çok heyecanlıyım. Bizim işimiz ABD'li yatırımcıların gelip Türkiye'deki varlıklara yatırım yapması için yardımcı olmak." diye konuştu.

Etkinlikte, eş zamanlı olarak 3 farklı salonda oturumlar gerçekleştirildi. "E-Ticarette Uçtan Uca Şirketleşme Çözümleri", "Robot Devrimi ve e-Ticaret Lojistiğinin Geleceği", "Trendyol Yapay Zeka Dönüşümü" "B2B İhracatta Yeni Eğilimler", "TikTok'un Gerçek Değeri", "Çerezsiz Dünya ve Sektör Üzerindeki Etkisi" gibi oturumlar yapıldı.

Birinci günü sona eren etkinlik, yarın ve cumartesi günü de oturumlarla devam edecek.