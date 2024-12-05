WORLDEF Dubai Etkinliği Sona Erdi

Dubai CommerCity'de düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın iletişim ortağı olarak yer aldığı WORLDEF Dubai etkinliği, iki gün süren programların ardından tamamlandı.

Dubai'de ilk kez düzenlenen etkinlik, 25 ülkeden stantların açıldığı ve 82 farklı ülkeden ziyaretçilerin katıldığı uluslararası bir buluşma oldu. Organizasyona yaklaşık 10 bin kişi katılım sağlarken Türkiye'den 35 marka da stant açtı.

WORLDEF Yönetim Kurulu Üyesi Orxan Isayev, etkinliğin ardından tüm iş ortaklarına teşekkürlerini iletti. Ayrıca organizasyon kapsamında düzenlenen yarışmada 10 startup yarıştı.

Fuarda, Türkiye'den de 35 markanın stant açtığı etkinlikte, e-ticaret sektörüne yönelik "Future Commerce" ve "Case Study" gibi başlıklar altında oturumlar düzenlendi. Etkinlik, organizatör WORLDEF ekibinin hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.