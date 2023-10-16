Orta Doğu Afrika ve Güney Asya (MEASA) bölgesinde yalnızca e-ticarete adanmış serbest bölge olan Dubai CommerCity (DCC), WORLDEF Antalya'da ana iş ortağı olarak yer alacak.

Orta Doğu Afrika ve Güney Asya (MEASA) bölgesinde yalnızca e-ticarete adanmış serbest bölge olan Dubai CommerCity (DCC), WORLDEF Antalya'da ana iş ortağı olarak yer alacak.

E-ticaret markaları, üreticiler, satıcılar ve servis sağlayıcılar ile ekosistemin profesyonellerinin buluşacağı WORLDEF Antalya 2023'e geri sayım başladı. 23-25 Ekim tarihleri arasında WORLDEF tarafından düzenlenecek etkinliğin ana sponsorları Aras Kargo ve ikas olurken, ana iş ortağının ise Dubai Commercity olduğu duyuruldu.

Dubai CommerCity ile MEASA bölgesinde iş fırsatları WORLDEF Antalya'da

Dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelleri, WORLDEF Antalya'da buluşuyor. Global düzeyde e-ticaret ekosistemi paydaşlarının bir araya geleceği etkinlikte, yeni iş birlikleri ve networking fırsatları sunulacak. Etkinliğe ana iş ortağı olarak katılım gösterecek olan Dubai CommerCity ile MEASA bölgesinde e-ticaret fırsatları katılımcılarla paylaşılacak.

"Türkiye-Dubai e-ticaret köprüsünü Antalya'da kuruyoruz"

WORLDEF Başkanı Ömer Nart'ın sosyal medya paylaşımında, Dubai CommerCity'nin WORLDEF Antalya'da yer alacağı bilgisi yer aldı. Nart paylaşımında, "Türkiye-Dubai e-ticaret köprüsünü Antalya'da kuruyoruz! 'DCC' WORLDEF'in ana iş ortağı oldu! WORLDEF kurulduğundan beri beni en çok heyecanlandıran gelişmelerden birini sizlerle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

DCC'nin 2019'da 1 milyar dolarlık yatırımla Dubai'de e-ticaret odaklı kurulmuş bir serbest bölge olduğunu dile getiren Nart, DCC'nin 200 küsür bin metre karelik e-ticaret depo alanının yanı sıra modern ofis alanları, etkinlik alanı ve sunduğu birçok pazara giriş avantajıyla global e-ticaret ekosistemini Dubai'ye beklediğini ve WORLDEF Antalya'da kendileriyle büyük bir iş birliği sürecinin temelini atmış olacaklarını aktardı. - ANTALYA