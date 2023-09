Türkiye'nin uluslararası gıda ve içecek alanındaki en büyük fuarı "World Food İstanbul 2023" başladı.

Uluslararası yiyecek ve içecek fuarında Rusya İhracat Merkezi (REC) tarafından "Made in Russia" markalı Rus ulusal ürünleri de sergileniyor. Fuarda toplam 30 Rus et, süt ürünleri, yağ, havyar ve hazır gıda üreticisinin yanı sıra içecek, şekerleme, gıda bileşenleri, deterjan ve temizlik ürünleri üreticileri de ürünlerini Made in Russia markası altında beğeniye sunuyor. Sergi, bu yılın en büyük ulusal sergilerinden biri oldu. Ürünler, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nin 1A, 1, 7 nolu stantlarında 600 metrekareden büyük bir alanda sergileniyor. Made in Russia standında ise sadece doğal katkı maddelerinin eklenmesiyle yüksek kaliteli sütten yapılmış doğal peynirler, üretim teknolojisi sarımsak ve baharatların yararlı özelliklerinin tuz kristallerine emilmesine dayanan Adıge tuzu dahil olmak üzere çeşitli gıda maddeleri sunuluyor.

Yüksek kaliteli soyulmuş patateslerden kurutma, ısıl işlem ve çeşitli katkı maddeleri yardımı ile üretilen patates gevreği üreticileri de ürünlerini sergileniyor. Ziyaretçiler ayrıca Altay ve Doğu Sibirya'nın eşsiz ikliminde yetişen çevre dostu hammaddelerden üretilmiş bitki çaylarını, aromalı çayları, kuru içecek konsantreleri ve daha fazlası olmak üzere doğal sağlık ürünlerini de görme fırsatı yakalayacak.

Fuarda ayrıca benzersiz bir patentli teknoloji kullanılarak üretilen Rus bitkisel proteinleri ürünleri sergileniyor.

Rus mutfağının sembolü ve Rusya'nın "siyah altını" olan havyar, Rus ulusal sergisinde özel bir yer tutuyor. Rusya'nın en eski balık çiftliklerinden biri de Made in Russia standındaki yerini aldı. Havyar ekolojik olarak temiz bir bölgede üretiliyor. Balığın ideal şartlarda büyümesi ve yumurtlaması ise ürünün kalitesini doğrudan etkiliyor. Rus üreticinin bu leziz ürünü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) çalışan astronotların diyetlerinde de yer alıyor. - İSTANBUL