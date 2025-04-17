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World Energy Outlook Forum ODTÜ'de Gerçekleşti

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Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) tarafından düzenlenen World Energy Outlook Forum, uzun vadeli enerji projeksiyonlarını içeren 'TESPAM World Energy Outlook 2100' ve 'TESPAM Türkiye Energy Outlook 2123' raporlarının tanıtımına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen World Energy Outlook Forum, ODTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Forum kapsamında, TESPAM'ın her 5 yılda bir ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaştığı uzun vadeli enerji projeksiyonlarını içeren "TESPAM World Energy Outlook 2100" ve "TESPAM Türkiye Energy Outlook 2123" başlıklı raporlarının tanıtımı yapıldı.

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, forumun açılış konuşmasında raporların uzun soluklu, veri odaklı çalışmaların ürünü olduğunu belirterek, bu süreçte yapay zeka destekli çok sayıda veri tabanının eş zamanlı analiz edildiğini ve ekonometrik kombinasyonların titizlikle incelendiğini söyledi.

Akyener, TESPAM'ın küresel enerji görünümü raporlarının 5 yılda bir güncellendiğini vurgulayarak, "2020'de paylaştığımız küresel enerji görünümü raporu, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da dahil olmak üzere pek çok kuruluşun tahminlerinden daha isabetli oldu. Son 5 yılda projeksiyonlarımızı büyük ölçüde korumamız, analizlerimizin tutarlılığını ortaya koyuyor." dedi.

"TESPAM World Energy Outlook 2100" raporunun, küresel enerji eğilimlerine ilişkin uzun vadeli, kapsamlı bir projeksiyon sunduğunu anlatan Akyener, raporda enerji tüketimi, elektrik talebi, sosyo-ekonomik dinamikler, karbon emisyonları ve dışa bağımlılık gibi kilit alanlara odaklandığı bilgisini paylaştı.

TESPAM Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çevik ise, uzun vadeli projeksiyonlarda çok sayıda değişkenin dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin enerji geleceğine ilişkin senaryolar sunan "TESPAM Türkiye Energy Outlook 2123" raporunun bu açıdan kritik bir kaynak olduğunun altını çizdi.

Forum, raporların detaylı sunumlarıyla sona erdi.

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Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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