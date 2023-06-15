World Ecommerce Forum, e-ticaretin önde gelen isimlerini ağırladı

WORLDEF, World Ecommerce Forum'a İstanbul'da ev sahipliği yaptı. Forum, 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki üç farklı salonda düzenlenen forumda binlerce katılımcı yer aldı. Üç gün boyunca e-ticaret ve e-ihracatın konuşulduğu forum, Avrupa'nın önemli e-ticaret etkinlikleri arasında gösteriliyor. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, forumda 2 milyar dolarlık iş hacmi oluşmasını beklediklerini söyledi.

10. World Ecommerce Forum, 8-9-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlendi. "E-Ticaretin Yeni Yüzyılı" teması ile düzenlenen ve "E-Ticaretin Davos'u" olarak nitelendirilen forum, Avrupa'nın önemli e-ticaret etkinliklerinden birisi olarak gösteriliyor. WORLDEF öncülüğünde Aras Kargo ve ikas'ın ana sponsorluğu ile organize edilen Forum, e-ticaret ekosistemi ile teması olan paydaşları ağırladı. Yerli ve yabancı birçok firmanın yöneticisi ve temsilcisi keynote sunumlarla tecrübelerini ve sektörlerindeki gelişmeleri paylaştı. E-ticaret profesyonellerinin farklı programlarda deneyimlerini aktardığı forum; panellerden keynote sunumlara, workshop'lardan B2B görüşmelere kadar birçok etkinliğe ve etkileşime ev sahipliği yaptı.

"İstanbul'u e-ticaretin başkenti yapana kadar devam edeceğiz"

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında yaptığımız 10. World Ecommerce Forum'u tüm aksaklıkları, eksikliklerine rağmen başarıyla tamamladık. Biz bu işi dünyadan 1 milyon ziyaretçiyi getirene ve İstanbul'u e-ticaretin başkenti yapana kadar durmadan büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, seneye 30 bin metrekarede 200 bin kişiyi ağırlamak. Sırada Amerika, Antalya ve Dubai var" dedi.

Ömer Nart, forumda 2 milyar dolarlık iş hacmi oluşmasını beklediklerini de kaydederek, "Forum, global e-ticaret etkinliği markası haline geldi. Bunun için çok büyük bir hedef koyduk. İstanbul'daki 5 büyük etkinlik mekanında 1 hafta boyunca eş zamanlı olarak en büyük etkinliğe ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. 2030 vizyonumuz çerçevesinde 1 milyon kişiyi ağırlayacağımız bu etkinlik ile İstanbul 'e-ticaretin dünya başkenti' olarak anılacak" ifadelerini kullandı.

Ekonomi, teknoloji ve akademi dünyasından ünlü isimler de katıldı

Forum; ekonomi, akademi ve teknoloji dünyasının yakından tanıdığı ünlü isimleri de ağırladı. New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe, beraberindeki bir heyetle forumda sunum yaptı. Bazı iş birliği görüşmelerinde de yer alan Mark Jaffe, "Umuyoruz ki forum dünya çapında yer alacak ve büyük bir başarı elde edecektir. New York'ta görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, mikro ve makro ekonomik gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Emre Alkin de forumda bir sunum yaptı. Alkin, sunumunda, "E-ticaret son derece önemli, yalnız teknolojiyi ne kadar arttırsanız artırın eğer yüksek teknoloji kullanmazsanız bir faydası olmaz" dedi.

Foruma katılan teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu da büyük ilgi gördü. Kuzuloğlu, dijital dünyadaki gelişmeler kapsamında, e-ticaret için ufuk açan değerlendirmelerde bulundu.

WORLDEF Vefa Ödülleri

Forumdan 1 gün önce düzenlenen gala gecesinde, bugüne kadar platforma destek veren isimleri onurlandırmak üzere ilk kez "WORLDEF Vefa Ödülleri" dağıtıldı. Gala Gecesi ve WORLDEF Vefa Ödülleri adlı programa yoğun bir katılım oldu. 50'den fazla ismin ödüllendirildiği törende konuşan Ömer Nart, "Bugün dünyanın sayılı e-ticaret etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek operasyonel ve finansal güce ulaştık. Bu noktalara kadar gelmemiz için bizlere omuz veren, fikir veren, bizi motive eden ve her zaman yanımızda duran herkese tüm kalbimle şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.

Nart, şu ifadeleri kullandı: "Kurulduğu günden bu yana e-ticaret ekosistemine katkı sunan WORLDEF, sponsorları, partnerleri, paydaşları, ortakları ve dostları ile büyümeye devam ediyor. Bu süreçte çok değerli isimlerle tanışma ve çalışma fırsatı bulduk. Birçok kişi, şirket, kurum ve kuruluşun katkılarını ve desteklerini yanımızda hissettik. Bu katkı ve desteklere WORLDEF Vefa Ödülleri ile teşekkür etmek istedik" Nart, WORLDEF Vefa Ödülleri'nin geleneksel hale geleceğini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre; Global pazaryerlerinden 70 binden fazla satıcı, 200'den fazla üretici ve 250'den fazla servis sağlayıcısı da forumda yer aldı. Global perakende e-ticaret markalarını da ağırlayan foruma, e-ticaret pastasından yaklaşık 300 milyar dolar pay alan uluslararası aktörler de katıldı. WORLDEF'in iştiraki global pazaryeri ve depo çözümü ShopiVerse, forumun başladığı 8 Haziran Perşembe günü yatırım turuna çıktı. Forum, 12-13 Eylül 2023 tarihleri arasında New Jersey'de; 23-25 Ekim 2023 tarihleri arasında Antalya'da; 5-7 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek. - İSTANBUL