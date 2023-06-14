Woodist 2023 Ağaç İşleme Makineleri ve Yan Sanayi Fuarı yarın başlıyor

Dünya ağaç işleme makineleri sektörü yarın başlayacak Woodist 2023 Ağaç İşleme Makineleri ve Yan Sanayi Fuarı'nda bir araya gelecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOSGEB, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu ve Ağaç İşleri Platformu'nun desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, 15-18 Haziran'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Fuarda ABD, Azerbaycan, Cezayir, Fas, Filistin, Gürcistan, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Sırbistan, Sudan, Tunus, Umman ve Ürdün'den satın alma heyetleri yer alacak.

Dünya ağaç işleme makineleri sektörü yarın başlayacak Woodist 2023 Ağaç İşleme Makineleri ve Yan Sanayi Fuarı'nda bir araya gelecek.

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOSGEB, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu ve Ağaç İşleri Platformu'nun desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, 15-18 Haziran'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Yaşam alanlarına konfor katan mobilyanın ağaç ile başlayıp, ahşap ile son bulan yolculuğuna eşlik eden sürecin tüm paydaşlarının bir araya geleceği fuar, ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Katılımcı markaların yanı sıra 25 ülkeden 10 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi hedefleyen fuarda, ağaç işlemeden aksesuar üretimine kadar çok geniş yelpazede son teknoloji ürünü onlarca makine görücüye çıkacak.

Fuarda ABD, Azerbaycan, Cezayir, Fas, Filistin, Gürcistan, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Sırbistan, Sudan, Tunus, Umman ve Ürdün'den satın alma heyetleri yer alacak.

Organizasyonda mobilya, ahşap ve aksesuar sektörlerinden temsilcilerin yanı sıra iç mimarlar, tasarımcılar, marangozlar, ustalar, mühendisler, inşaat şirketleri, taşeronlar, tedarikçiler, yatırımcılar ve iş geliştirme profesyonelleri de ağırlanacak.