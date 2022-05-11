WIN EURASIA Fuarı, 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek

Hannover Fairs Turkey'in düzenlediği WIN EURASIA Fuarı, 8-11 Haziran'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

WIN EURASIA Fuarı'nın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar, fuarın; birçok ülkeden katılımcıyı bir araya getireceğini ve Türk ekonomisine destek sağlayacağını belirterek, imalata dayalı tüm sektörlerin dikkatinin Türkiye üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

5g teknolojisini Türkiye'de ilk defa WIN EURASIA'da kullanacaklarını, bu yüzden çok heyecanlı olduklarını ifade eden Klar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"WIN EURASIA, imalat sanayisindeki pek çok profesyoneli bir araya getirecek. Bunun yanı sıra fuarımızın yeni teknolojilerin gelişmesine yaptığı katkı ile endüstriyel alanda 5G teknolojisi kullanımının ilk kez bu yılki WIN EURASIA'da tanıtılacak olması, dikkatleri fuarımızın üzerine çekmekte. WIN EURASIA; sahip olduğu tecrübe ve vizyon ile pandemi öncesi dönemde olduğu gibi bu yıl da gelişen yeni teknolojik ürünlerin tanıtılmasının önünü açacak. Özellikle pandemi döneminde üretim ve dağıtım alanında yaşanan aksaklıkların firmaları yeni arayışlara yönlendirmesiyle son dönemde iş yapış şekillerinin ve ticaret anlayışının da değiştiğini görüyoruz. Bu değişim, özellikle Türkiye gibi ülkelerde fuarcılık sektörünün önünü açtı ve sektöre bir cazibe merkezi olma yolunda ivme kazandırdı. WIN EURASIA Fuarı'nda global ekonomiyi canlandıracağız."

"Fuarımızı bu yıl 15 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın da WIN EURASIA'nın, imalat sanayinde önemli sektör profesyonellerini bir araya getireceğini aktararak, "Fuarımızı bu yıl 15 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcıyla toplam 22 bin metrekare bir alanda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye, uluslararası arenada önemli bir iş partneri haline geldi." ifadelerini kullandı.

16 ülkeden 350'ye yakın VIP satın almacıyı fuarda katılımcılar ile buluşturacaklarını bildiren Ertaşkın, şunları kaydetti:

"Ayrıca, geçmiş senelere dayanan tecrübelerimize göre, fuara 80 farklı ülkeden 35 binin üzerinde bir ziyaretçi beklemekteyiz. Bu yıl fuarımızda en önemli konu ise 5G teknolojisi olacak. 5G teknolojisi ile tanışmayan Türk endüstrisi ve sanayisi, ilk kez halka açık bir etkinlikte bunu yakından tanıma olanağını bulacak. 'Endüstriyel dönüşüm' temasına sahip fuarımızda Vodafone Business ana sponsorluğunda Nokia ve MEXT'in çözüm partnerliğiyle kurulumu yapılacak 5G özelleştirilmiş mobil teknolojisi mobil gösterimi 2. salonda yer alacak. WIN EURASIA 2022, 5G teknolojisini fuar alanında kullanıma sunan ilk endüstri fuarı olacak.

Bu alanda sergilenecek 20 farklı endüstriyel 5G kullanım senaryosu dikey sektörlerde 5G'nin oluşturacağı katma değerle Türk sanayisinde 5G'nin nasıl ticarileştirildiğini teşkil edecek. Bu alanda ziyaretçileri bekleyen en büyük fırsat 29 firmayla yaptığımız iş birliği sonucunda fabrikaların en çok ihtiyaç duyduğu 5G kullanımlarını deneyimleme olacak. WIN EURASIA Fuarı'nda, sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon teknolojilerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, iç lojistikten dijital dönüşüme kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm ürün gruplarının yakından incelenmesine fırsat sunulacak. Ayrıca 5G Arena adı verilen özel bir alanda Vodafone Business'ın ana sponsorluğu, Nokia ve MEXT'in çözüm partnerliği ile Türkiye'nin ilk endüstriyel 5G senaryoları gerçekleştirilecek."

"5G teknolojisini müşterilerimize sunmak üzere hazırlıklarımıza devam ediyoruz"

Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı ise 5G Arena'nın ana sponsoru olarak Win Eurasia'da yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Fıçı, "Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan grubumuz, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya gibi 10'u aşkın ülkede 5G şebekesini müşterilere sunuyor. Türkiye'ye çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkanı sağlayacak 5G teknolojisini müşterilerimize sunmak üzere hazırlıklarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

5G ile sağlanan verimlilik ve üretkenlik artışının birçok endüstrinin dijital dönüşümünü hızlandırarak dijital ekonominin hızla büyümesini sağlayacağını kaydeden Fıçı, bu teknolojinin genel kullanıma açılması ile beraber tüm üretim sektörünün çözümlerden faydalanmasını ve verimliliklerini artırmalarını hedeflediklerini söyledi.