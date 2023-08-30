West Global Investment Türkiye'de Yatırımlarını Artıracak

West Global Investment Genel Müdürü Vanderson Andrade Türkiye pazarında yatırımlarını artıracaklarını söyledi.

Finansal piyasalardan gayrimenkul yatırımlarına, yazılım şirketlerinden ithalat-ihracat işine kadar çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren West Global Investment, Türkiye'de yatırımlarını artıracaklarını açıkladı.

West Global Investment'in, Türkiye'ye yapacağı yatırımlar ve geniş iş portföyü ile müşteri odaklı yaklaşımını sürdürmeyi Türkiye'de de ilerleyeceğini belirten Genel Müdür Vanderson Andrade; "Küresel iş dünyasında, yatırım ve ticaretin yanı sıra müşteri ilişkilerinin sıkı tutulması da başarının ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye pazarındaki artan inşaat talepleri ve bundan doğan şirketlerin sağlamış oldukları finansman ayrıcalıkları hem yerli yatırımcılar açısından hem de yabancı yatırımcılar arasında ilk 10 gözde pazar haline gelmiş bulunmaktadır. Bizler de finansal piyasalardan gayrimenkul yatırımlarına, yazılım şirketlerinden ithalat-ihracat işine kadar çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren bir yatırım şirketiyiz" dedi.

Andrade, "Türkiye'yi diğer dünya ülkelerinden ayıran özelliklerden veya temel prensiplerinden biri, müşteri ile olan bağın asla koparılmaması gerektiğidir. Çünkü ülkemizde satın alma yapan kişiler tamamen temas etmeden, bir yeri görmeden satın almayı neredeyse hiç düşünmüyor. Bu yüzden Türkiye'de şirketler, yatırımcıları ile sıkı ve uzun vadeli ilişkiler kurarak, finansal hedeflerine ulaşmalarını sağladığının farkındayız. Bu müşteri odaklı yaklaşım, şirketin geniş iş yelpazesi içinde de güvenilirliği sağlamaktadır. İş portföyü, sadece finansal riski azaltmakla kalmaz, aynı zamanda farklı sektörlerdeki fırsatları ve büyüme potansiyelini değerlendirmenin bir yolunu sunar. Örneğin, finansal piyasalardaki uzmanlık ve gayrimenkul yatırımları gibi stabil alanlar, yatırımcılara güvenli bir getiri sağlarken, yazılım şirketleri ve ithalat-ihracat işi gibi alanlar büyüme fırsatlarını temsil etmektedir" şeklinde konuştu.

"Yapacağımız yatırımlar, Türk ekonomisinin dinamiklerine ve büyüme potansiyeline dayanmaktadır"

"Türkiye'ye yapacağımız yatırımlar, Türk ekonomisinin dinamiklerine ve büyüme potansiyeline dayanmaktadır" diyen Vanderson Andrade, "Şirketimizin geniş iş portföyü, Türkiye'nin farklı sektörlerindeki fırsatları değerlendirmesine yardımcı olabilir. Bu sırada, müşteri odaklı yaklaşımın korunması, yatırımcılar ile olan güçlü bağın devam etmesini sağlayacağımızı da belirtmek isteriz. Şirketimizin küresel iş dünyasındaki etkisini, kültürünü ve çeşitliliğini ülke pazarıyla birleştirip, müşteri ilişkilerini koruma misyonu, yatırımcılarla olan güvene dayalı bağları desteklemek her şirket gibi bizim içinde çok önemli bir misyon yer edinmektedir, aynı zamanda uzun vadeli başarıyı hedeflemektedir. West Global Investment'ın Türkiye'deki adımları, hem ekonomik büyümeye hem de işbirliği imkanlarına katkıda bulunacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL