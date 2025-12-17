Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu, hissedarlara Paramount'un teklifinin reddedilmesini önerdi

NEW Warner Bros. Discovery (WBD) Yönetim Kurulu, şirketin hissedarlarına Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesi ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesi tavsiyesinde bulundu.

WBD Yönetim Kurulu, şirketin hissedarlarına, bu tavsiyeyi açıklayan bir mektup gönderdi.

Mektupta, Paramount'un teklifinin incelendiği ve bu teklifin Netflix ile yapılan anlaşmaya kıyasla daha zayıf olduğu sonucuna varıldığı aktarıldı.

Yönetim Kurulunun Netflix birleşmesini oy birliğiyle desteklemeye devam ettiği vurgulanan mektupta, Paramount'un teklifinin reddedilmesi önerildi.

Mektupta, Netflix birleşmesinin şartlarının daha üstün olduğu, Paramount'un teklifinin yetersiz değer sunduğu ve WBD'ye çok sayıda risk ile maliyet yüklediği kaydedildi.

Paramount'un teklif için "tam bir finansman güvencesi" sağladığını iddia ederek hissedarları yanılttığı öne sürülen mektupta, bunun doğru olmadığı ifade edildi.

"Paramount'un teklifi hayali"

Mektupta "hayali" olarak nitelendirilen Paramount'un teklifinin, bağlayıcı olmadığı ve gerçek bir işlem kesinliği sunmadığı vurgulandı.

Paramount'un teklifinin WBD hissedarları için kabul edilemez düzeyde risk ve aşağı yönlü potansiyel taşıdığına işaret edilen mektupta, teklifin kabulü halinde Netflix'e 2,8 milyar dolarlık fesih bedeli ödenmesi gerekeceği hatırlatıldı.

Mektupta, "Netflix ile birleşmemiz doğrultusunda ilerlemeyi ve hissedarlar için yaratacağı kesin ve güçlü değeri hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Daha sonra, medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.