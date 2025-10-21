Haberler

Warner Bros. Discovery, Satın Alma Teklifleri ve Ayrışma Planlarını Değerlendiriyor

Güncelleme:
Warner Bros. Discovery, şirketin birleşik yapısı ve Warner Bros. için birden fazla satın alma teklifi aldığını duyurdu. Şirket, iki ayrı yapıya bölünme planlarını sürdürüyor ve stratejik alternatifleri inceliyor.

NEW ABD merkezli medya şirketi Warner Bros. Discovery, hem tüm şirket hem de yalnızca Warner Bros. için birden fazla satın alma teklifi aldığını, bu kapsamda alternatif seçenekleri değerlendirmeye başladığını bildirdi.

Warner Bros. Discovery'den yapılan açıklamada, şirketin Warner Bros. ve Discovery Global olarak iki ayrı şirkete bölünme planını sürdürdüğü belirtildi.

Hem tüm şirket hem de yalnızca Warner Bros. için birden fazla teklif alındığına dikkat çekilen açıklamada, bu doğrultuda yönetim kurulunun, hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla stratejik alternatiflerin incelenmesine yönelik bir süreç başlattığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda 2026 ortasına kadar planlanan ayrışma sürecinin tamamlanması, tüm şirketin satışı ya da Warner Bros. veya Discovery Global'in ayrı ayrı satışı gibi seçeneklerin değerlendirildiği ifade edildi.

Stratejik alternatiflerin incelenmesine yönelik herhangi bir son tarih veya kesin takvim belirlenmediği belirtilen açıklamada, halihazırda yürütülen ayrışma süreci dışında değerlendirilen seçeneklerin herhangi bir işlemle sonuçlanacağına dair bir garanti bulunmadığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
