Haberler

Wacker Chemie, 1500 Çalışanını İşten Çıkaracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman özel kimyasallar şirketi Wacker Chemie, 2027 yılı sonuna kadar toplam 1500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, artan maliyetler ve ekonomik baskılar nedeniyle iş gücünün yaklaşık yüzde 9'unu azaltmayı planlıyor.

Alman özel kimyasallar şirketi Wacker Chemie, 2027 yılı sonuna kadar 1500 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, kimya sektöründeki diğer birçok şirket gibi Wacker'in de ekonomik baskı altında olduğu belirtildi.

Bu nedenle maliyet düşürme programı kapsamında şirketin 2027 yılı sonuna kadar iş gücünün yaklaşık yüzde 9'unu azaltacağı belirtilen açıklamada, "Tasarrufların yarısı personel azaltımından sağlanacak. Planlanan azaltım kapsamında dünya çapında 1500'den fazla istihdamın kesilmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, işten çıkarmaların çoğunun Wacker'in Almanya'daki tesislerinde olacağı bildirildi.

Wacker Chemie Üst Yöneticisi Christian Hartel, hedeflerinin maliyetleri rekabetçi bir seviyeye indirmek olduğunu belirterek, ülkedeki "aşırı yüksek enerji fiyatları ve bürokratik engelleri" kimya endüstrisinin başarılı bir şekilde gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi.

Şirket, Ekim 2025'te üretim ortamında ve idari yapısında maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla "PACE" adlı bir proje başlatmıştı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekilden Murat Kurum'a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum

CHP'li vekilin Bakan Kurum'u tebrik ettiği an: Kimseden çekinmiyorum
GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlıyor! Düzenleme Meclis'e sevk edildi

Telefon sahipleri dikkat! Düzenleme Meclis'te, yeni dönem başlıyor
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
CHP'li vekilden Murat Kurum'a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum

CHP'li vekilin Bakan Kurum'u tebrik ettiği an: Kimseden çekinmiyorum
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Hapis cezası geliyor
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.