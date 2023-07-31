Vosmer Otomotiv Fortune 500 Türkiye listesinde 379. sırada

Vosmer Otomotiv; Fortune Türkiye'nin bu yıl 16'ncısını gerçekleştirdiği Fortune 500 Türkiye – 2022 araştırmasında 379'uncu sırada yerini aldı.

Fortune Türkiye'nin bu yıl 16'ncısını gerçekleştirdiği, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin bulunduğu listeye Vosmer Otomotiv, ilk kez 2018 yılında 426'ncı sıradan giriş yapmıştı.

Vosmer Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona

Vosmer Otomotiv'in Fortune 500 Türkiye listesindeki konumunun kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Vosmer Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona, "2022 yılında da Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alıyoruz. Fortune 500 listesinde 379'uncu; otomotiv sektöründe ise 14'üncü sıradaki yerimiz, sektörümüzde ne kadar iddialı olduğumuzun da net bir göstergesi. Bu aynı zamanda yaptığımız işi ne kadar özenli ve kusursuz yaptığımızı da gözler önüne seriyor. Şirket olarak yerinde saymak değil her zaman daha ileriye gitme hedefiyle çalışıyoruz" dedi.

Otomotiv sektörünün büyük bir değişim içerisinde olduğunu belirten Siyon Karmona, "Bu değişimin öncü şirketlerinden olmak için yatırımlarımızı artırıyoruz. Kısa bir süre önce, yaklaşık 2,5 milyon dolarlık yatırımla yıllık elektrik ihtiyacımızın yüzde 160'ını karşılayacak seviyede enerji üretimini sağlayacak bir GES (güneş enerji santrali) tesisini devreye aldık. Bunun yanında şirket olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz, müşteri etkinliklerimiz ve eğitime verdiğimiz desteklerle müşterilerimize sadece araç satışı veya satış sonrasında değil, hayatın her alanında dokunan bir şirket olma misyonuyla çalışıyoruz" diye konuştu.