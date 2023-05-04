Volvo Cars, yaklaşık 1.300 kişiyi işten çıkaracak

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo Cars, maliyetleri azaltma planı kapsamında 1.300 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

Volvo Cars'dan yapılan açıklamada, otomobil üreticisinin, önümüzdeki aylarda küresel operasyonlarında maliyetleri düşürmeye ve verimliliği artırmaya devam edeceği belirtildi.

Geçen yıl başlatılan "kemer sıkma programı" kapsamında çoğunluğu İsveç'teki ofislerde çalışanlar arasında olmak üzere iş gücünün yüzde 6 azaltacağının aktarıldığı açıklamada, bunun da şirketin çalışan sayısının yaklaşık 1.300 kişi azaltacağı anlamına geldiği ifade edildi.

Volvo Cars Üst Yöneticisi (CEO) Jim Rowan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl başlattıkları kemer kısma programının malzeme maliyetleri gibi bazı önemli alanlarda sonuç vermeye başladığını belirterek, "Ancak, daha fazlasını yapmamız gerektiği açık. Ekonomide ters rüzgarlar, artan ham madde fiyatları ve artan rekabet, sektörümüz için bir süre daha zorluk teşkil etmeye devam edecek gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Çinli otomobil grubu Geely'nin bir yan kuruluşu olan Volvo Cars, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli araç satmayı hedefliyor.