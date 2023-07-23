Volkswagen Türkiye'de Fabrika Kurmaktan Vazgeçti

Dünyaca ünlü teknoloji şirketleri için Türkiye önemli bir üretim üssü olarak görülüyor. Son dönemde çıkış yapan insansız hava araçları ve özellikle Togg, ülkemizin cazibesini yatırımcılar arasında büyük oranda artırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, kısa süre önce Türkiye'nin yatırım konusundaki son durumunu paylaştı. Kacır, konuşmasının bir bölümünde Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurmaktan son anda vazgeçmesinin nedenini de açıkladı.

Volkswagen neden Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçti?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Volkswagen'in ülkemizde fabrika kurmaktan son anda vazgeçmesiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. O dönem Manisa'da fabrika için oldukça uygun bir arazi dahi bulduklarını dile getiren Kacır, şirketin ekonomik bir temeli olmayan bir kararla son anda vazgeçtiğini söyledi.

Volkswagen'in ülkemize fabrika kurmaktan son anda vazgeçmesinin ardında siyasi nedenler yatıyor. Bu olayı biraz daha açacak olursak firma, ülkemizin o dönem gerçekleştirdiği uluslararası harekatları gerekçe göstererek yatırım sürecini askıya aldı. Bu kararı kendilerine yakıştıramadıklarının söyleyen Kacır, bu gibi işlerde asla küslük olmayacağını belirterek Volkswagen de dahil ülkemize değer katacak tüm üreticilere kapılarının açık olduğunu ifade etti.

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Türkiye, Avrupa ve Asya otomotiv markaları dahil olmak üzere birçok önemli isimle masada. Bu şirketler ülkemizde üretim yapma arzusunda ve yakın gelecekte bu konuyla ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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