Volkswagen Doğuş Finans, Yenilenebilir Enerji Sertifikası Aldı

Volkswagen Doğuş Finans (VDF) tükettiği elektriği temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek amacıyla CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldığını duyurdu.

Bu adımla Volkswagen Doğuş Finans, yıllık 280 MW'yi bulan elektrik tüketiminin tamamını yeşil enerji kaynaklarından sağlayacak. Enerji tüketimindeki çevresel etkileri en aza indirgemeyi ve karbon salınımını azaltmayı hedefleyen Volkswagen Doğuş Finans, genel merkezinde tükettiği yıllık 280 MW'lik elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak.

Kullanılan elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin belgesi olan I-REC'i düzenlenen bir törenle VDF Kredi Takip, Müşteri İlişkileri ve İdari İşler Müdürü Turhan Yücel'e takdim eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Satış Direktörü Hakan Dursun, "Yıllardır enerji sektöründe uzmanlaşıp büyürken, çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen sanayi ve ticarethanelerin Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) almalarına da destek oluyoruz. Bu sayede enerji tüketiminin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi konusunda doğa dostu bir çalışmanın içinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sertifikayı alarak daha yeşil bir geleceğe katkı sağlayan VDF'yi gönülden kutluyor, iş birliğimizin devamını diliyoruz" dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKASI NEDİR?

Son yıllarda giderek yaygınlaşan I-REC, RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına destek veriyor.

SERTİFİKAYA SAHİP OLAN ŞİRKETLER ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR ELDE EDİYOR

Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketiciler bilinçli ve güvenilir bir seçim yapabiliyor. Aynı zamanda yeşil enerji kullanımının karbon salınımının azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olması nedeniyle tüketici davranışını yeşil enerji kullanan tesisler için pozitif yönde etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, satın aldıkları ürünleri üreten tesislerin yenilenebilir enerji sertifikası almasını şart koşarken buna karşılık çeşitli avantajlar da sağlıyor.