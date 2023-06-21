Volkswagen, Çin'deki fabrikasını bağımsız denetçilere açacak

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle bölgedeki fabrikasının bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesinin planlandığını bildirdi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Volkwagen Grup Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, Hockenheim'daki bir yatırımcı etkinliğinde yaptığı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik insan hakları ihlali iddiaları ve şikayetleri olduğunu belirterek, bu endişeleri ele almanın Volkswagen'in sorumluluğu olduğunu kaydetti.

"Kamuoyuna tam şeffaflık sağlamak için şeffaf ve bağımsız bir dış denetim planlıyoruz" diyen Blume, Alman üreticinin şu anda Çin'deki ortaklarıyla söz konusu denetim konusunda görüşmeler yaptığını bildirdi.

Çin, Volkswagen'in en büyük satış pazarı olurken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin sıklıkla insan hakları ihlalleri nedeniyle gündeme gelmesi sonucu Alman şirketin buradaki fabrikasının operasyonlarına devam etmesi uzun süredir eleştiriliyordu.

Volkswagen'in Urumçi'deki fabrikası, 2013'te açıldı ve Volkwagen'in Çinli ortağıyla oluşturduğu SAIC ortak girişimi tarafından yönetiliyor.

Volkswagen ise bölgedeki fabrikanın insanların durumunu iyileştirmeye yardımcı olduğunu savunarak, defalarca operasyonlarını sonlandırmayı reddetti. Alman şirket, yaklaşık 240 kişinin çalıştığı fabrikadaki operasyonlar üzerinde çok az etkisi olduğunu ve burada insan hakları ihlallerine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Almanya'da çelik işçilerinin örgütlü olduğu IG Metall Sendikası'nın başkanı Jörg Hofmann, Haziran 2022'de Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle Volkswagen'e bölgedeki fabrikasını kapatması çağrısı yapmıştı.