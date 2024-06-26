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Volkswagen, ABD'de 271 Binden Fazla Aracı Geri Çağırdı

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'de 271 binden fazla aracı ön yolcu hava yastığının olası bir kazada açılmayabileceği gerekçesiyle geri çağırdı. Geri çağırma, 2021-2024 Atlas ve 2020-2024 Atlas Cross Sport model araçları kapsamaktadır.

NEW Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'de 271 binden fazla aracı ön yolcu hava yastığının olası bir kazada açılmayabileceği gerekçesiyle geri çağırdı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2021-2024 Atlas ve 2020-2024 Atlas Cross Sport model araçları kapsadığı belirtildi.

Koltukta oturan biri olduğunda, yolcu algılama sistemindeki kablolamada bir arıza meydana gelebileceği ve ön yolcu hava yastığının devre dışı kalabileceği aktarılan açıklamada, bunun kaza anında yaralanma riskini artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenenen potansiyel araç sayısının 271 bin 330 olduğu bildirildi.

Bayilerin yolcu algılama sistemi sensör ve kablolarını ücretsiz olarak değiştireceği belirtilen açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin Volkswagen'in müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.

Atlas ve Atlas Cross Sport, Volkswagen'in ABD'de en çok satan araçları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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