Vodafone, Vflexy Programını Yenileyerek Çalışanlarına Daha Fazla Esneklik Sunuyor

Vodafone, çalışanlarının yan haklarını, yaşam tarzlarına ve farklı ihtiyaçlarına göre belirlemesi amacıyla kurguladığı ve yaklaşık 7 yıldır uyguladığı Vflexy esnek yan haklar programını yenilediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni program kapsamında özel sağlık sigortası, yemek ve ulaşım desteği gibi alanlarda çeşitli yenilikler ve daha fazla esneklik sunulurken yeni marka işbirlikleriyle de çalışanlar için özel indirim fırsatları sağlanıyor.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, son araştırmalara göre esnek yan hakların bir çalışanın şirket tercihinde kritik rol oynadığını gösterdiğini kaydetti.

İşverenlerin çalışan ihtiyaçlarına hitap eden çözümler sunarak marka değerini arttırmaya çalıştığını aktaran Güler, esnek yak hakların çalışan memnuniyetini ve bağlılığını yükseltirken, aynı zamanda farklı yaşam koşullarına sahip çalışanlara hitap ederek çeşitliliği ve dahiliyeti desteklediğinin altını çizdi.

Güler, "Bu da işveren markasını daha kapsayıcı ve çekici hale getirerek yeteneği çekme ve elde tutmada belirleyici bir faktör oluyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, esnek yan haklar programımız Vflexy'yi hem çalışma arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirim ve beklentiler, hem de küresel ve yerel eğilimler doğrultusunda yenilemeye karar verdik. Yeni programımızla, temel yan hakların üstüne esnek haklar sunuyoruz ve çalışma arkadaşlarımız haklarını diledikleri gibi esnetebiliyor. Ayrıca, ek bütçe kazanabiliyorlar. Vodafone olarak, esnek yan haklar konusuna yönelik yenilikçi çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.