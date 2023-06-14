Vodafone ve Hutchison İngiltere'de birleşiyor

Telekomünikasyon şirketleri Vodafone ve Hutchison, İngiltere'deki faaliyetlerini birleştirerek gelecek 10 yılda 11 milyar sterlin yatırım yapacaklarını açıkladı. Vodafone UK ile Hutchison bünyesindeki mobil ağ şirketi Three UK birleşecek. Bu birleşimden doğan yapıda Vodafone yüzde 51, Hutchison yüzde 49 pay sahibi olacak. Birleşimden doğan yeni şirket, Avrupa'nın "en gelişmiş bağımsız 5G ağlarından birini oluşturmak" için gelecek 10 yılda 11 milyar sterlin yatırım yapacak. Söz konusu birleşimin 2024'ten önce tamamlanması bekleniyor. Birleşmenin İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'nun onayını alması gerekiyor.