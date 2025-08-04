Vodafone'un Discover Genç Yetenek Programı'nda 48 Yeni Katılımcı

Vodafone'un 2008'den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda işe alım süreci tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından 12 bini aşkın başvurunun alındığı programa 17 farklı üniversiteden 48 genç kabul edildi. Katılımcıların yüzde 67'sini kadınlar oluşturdu. Genç yeteneklerin yüzde 42'si ticari, yüzde 38'i teknoloji, yüzde 10'u ise destek ekiplerde görev almaya başladı.

Programda bu yıl ikinci kez hem online ön değerlendirme hem de yüz yüze yapılan ikinci değerlendirme süreçlerinde "oyunlaştırma" yaklaşımından yararlanıldı. Yüz yüze yapılan değerlendirmede sanal gerçeklik gözlükleriyle grup mülakatı gerçekleştirildi. Oyunlaştırma yaklaşımı, adaylara yapılan anket sonuçlarında, adayların geçtiği tüm süreçleri göz önünde bulundurduklarında en keyif aldıkları aşama oldu.

London Rise projesi global deneyim sunuyor

Vodafone, genç yeteneklere farklı kariyer fırsatları sunmak amacıyla 2024'te London Rise projesini başlattı. Bu kapsamda son iki yılda 18 Discover katılımcısı Londra ofisini ziyaret ederek Vodafone Grubu'nun vizyonunu ve stratejisini yerinde dinleme fırsatı buldu. Katılımcılar, Vodafone Grubu'na transfer edilen Türk yeteneklerin deneyimlerini dinledi ve özel eğitim programlarından yararlandı.

Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan Discover Genç Yetenek Programı, üniversite son sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl iş deneyimi bulunan gençler için hazırlandı. Program kapsamında katılımcılar, ilk yıl farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak hem teknoloji ve telekomünikasyon sektörünü hem de Vodafone'un işleyişini yakından tanıma fırsatı elde ediyor.

Programda son dört yıldır "beceri odaklı" yaklaşım uygulanıyor. "Kendine yatırım yap, yeni fikirler üret, dene-yanıl, sorgula" anlayışıyla yürütülen programda, katılımcılar yeniden beceri kazanma ve beceride derinleşme patikalarıyla destekleniyor.

Gençler, bir haftalık oryantasyon sürecinde Vodafone'u yakından tanıma fırsatı buluyor. Mağazalarda çalışma ve çağrı merkezinde çağrı karşılama deneyimi yaşayan katılımcılar, yaptıkları her işin merkezine müşteriyi koyma bakış açısını ilk günden ediniyor.

"Bugüne kadar 800'ü aşkın genci bünyemize kattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şu anda Vodafone'da üç farklı kuşağın güçlü bir koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

Güler, her bir kuşağın kendine özgü farklılıklarıyla şirketin kültürüne ve başarısına katkıda bulunduğunu vurgulayarak, "Gençlerin getirdiği dinamizm ve yaratıcı bakış açısının, deneyimli çalışanlarımızın rehberliği ve kurumsal hafızasıyla birleşmesinden büyük güç alıyoruz. Bu nedenle, geleceğin liderleri olarak gördüğümüz genç yetenekleri keşfetmeyi, onları kurum kültürümüzün bir parçası yapmayı çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni mezun işe alımlarını, Vodafone'un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Güler, şunları kaydetti:

"Bundan 18 yıl önce 3 kişi alarak başlattığımız bu program sayesinde, yüksek potansiyele sahip gençleri Vodafone'a kazandırarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyoruz. Her yıl artan bir ivmeyle istihdama katkımızı sürdürdüğümüz bu programla bugüne kadar 800'ü aşkın genci bünyemize kattık. Bu arkadaşlarımız, bakış açılarını ve dinamizmlerini organizasyonun tüm birimlerine yansıtmaları amacıyla şirketimizin satış, pazarlama, teknoloji, finans, insan kaynakları gibi fonksiyonlarında konumlandırıldı. Organizasyonumuzdaki dijital rollerde ve yeni iş kollarını oluşturan ekiplerde de Discover'lara yer veriyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler bizim en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."