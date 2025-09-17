Vodafone'un Araştırması: Gençler Ekran Süresini Azaltmak İstiyor

Vodafone, "2025 Z Kuşağı ve Alfa Akıllı Telefon Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 4 bini aşkın gençle gerçekleştirilen araştırma, dijital farkındalığa sahip, ekran başında geçirilen zamanı azaltmaya motive olan ve daha fazla çevrim dışı aktivite arayan bir nesil yetiştiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Türkiye'de 11-17 yaş arası gençlerin yüzde 76'sı ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmak istiyor. Söz konusu oran, 16-17 yaş arası gençlerde yüzde 98'e yükseliyor.

Gençlerin yüzde 77'si gerçek hayatta yapabilecekleri daha fazla aktivite olmasının telefonlarını daha sağlıklı kullanmasına yardımcı olacağını belirtirken, yüzde 96'sı da çevrim dışı olmalarına ve yerel etkinlikleri keşfetmelerine yardımcı olacak araçlar istiyor.

Gençlerin yüzde 91'i, arkadaşları ve aileleriyle gerçek hayatta yaşadıkları anların onlara çevrim içi içerikten daha fazla mutluluk verdiğini, yüzde 74'ü de en anlamlı çocukluk anılarının çoğunlukla internetten uzak, dışarda, arkadaşları ve aileleriyle gerçekleştiğini vurguluyor.

Öte yandan, 11-17 yaş çocukların yüzde 51'i hiç meteor yağmuru izlemediğini, yüzde 50'si hiç kıyafet dikmediğini ya da tasarlamadığını belirtiyor.

Yaz tatillerinde, söz konusu çocukların yüzde 73'ü genellikle arkadaşlarıyla ve aileleriyle dışarı çıktığını, yüzde 65'i telefonunda vakit geçirdiğini, yüzde 64'ü seyahat ettiğini aktarıyor.

Katılımcıların yüzde 41'i akıllı telefonları olmadan bir yaz tatili yaşamayı isteyeceğini belirtirken, yüzde 28'i böyle bir durum istemediğini, yüzde 31'i de kararsız olduğunu belirtiyor.

Anket, çocuklarla Y ve X kuşakları arasında önemli farklar olduğunu da ortaya koyuyor. Gençlerin birçoğu, ebeveyninin karakterlerinin şekillenmesinde rol oynayan deneyimlerden yoksun bulunuyor.

Vodafone, nostaljik ve çevrim dışı aktivitelerden oluşan liste oluşturdu

Vodafone, gençlerin ekranların ötesinde yaz dönemini yeniden keşfetmesine yardımcı olmak için yetişkinlikten önce denenmesi gereken nostaljik ve çevrim dışı aktivitelerden oluşan "18 Yaşından Önce Yapılacak 18 İş" başlıklı liste de oluşturdu.

Kendi kuşakları için daha sağlıklı teknoloji alışkanlıklarını şekillendirmeye yardımcı olmayı hedefleyen 11-17 yaş arası gençlerin ve tüm Avrupa'yı kapsayan Vodafone Gençlik Konseyi'nin ortaklaşa oluşturduğu liste, Censuswide tarafından 928 Türk genç ve ebeveynle yapılan destekleyici anketle hayata geçirildi.

Listede, doğal su kaynaklarında yüzmekten yiyecek aramaya ve kamp ateşinde yemek pişirmeye kadar pek çok aktive yer alıyor. Bu etkinlikler, birçok Avrupalı gencin kaçırdıklarını söyledikleri deneyimlerden ve ebeveynlerin en sevdikleri yaz anılarından esinlendi.

"Günümüz gençlerinin dijital kullanım alışkanlıklarına ışık tuttuk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Avrupa genelinde yaptırdıkları araştırmanın, günümüz gençlerinin dijital kullanım alışkanlıklarına ışık tuttuğunu belirtti.

Şahin, "Gençler telefonlarına bağlı kalmak istemediklerini ve daha fazla gerçek hayat alternatifine ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Bağlanabilirliğin ötesine geçmek ve dijital refahı somut yollarla desteklemek, hepimizin sorumluluğu. Akıllı telefonların gerçek yaşam deneyimlerine erişmeye yardımcı olacak şekilde kullanılması önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.