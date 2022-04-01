Vodafone, Türkiye'nin 'En İyi İşverenleri' arasında yer aldı

Vodafone Türkiye, dünyanın en iyi işverenlerini değerlendiren Great Place to Work Enstitüsü'nün Türkiye'de bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiği 'En İyi İşverenler' araştırmasında "1000-4999 Çalışan" kategorisinde ikinci oldu.

Dünyanın önde gelen araştırma, danışmanlık ve eğitim şirketlerinden Great Place to Work Enstitüsü tarafından Türkiye'de 10'uncu kez açıklanan 'En İyi İşverenler' araştırmasında Vodafone Türkiye, '1000-4999 Çalışan' kategorisinde ikinci oldu.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi:

"Operatör olarak, çeşitliliğe önem veren, ama bununla yetinmeyip, bu çeşitliliği kültürümüze, iş yapış şeklimize, dilimize dahil eden bir şirket olmayı hedefliyoruz. Her alanda fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalışan deneyimini kültürümüzün merkezine koyuyoruz. Çalışan deneyiminin sade prosesler ile bürokrasiden uzak ve şeffaf bir iletişimle şekillendirilmesine önem veriyoruz. Her çalışanın biricikliğini kabul eden, bireysel ihtiyaç ve beklentilere cevap veren esnek uygulamalarla çalışanlarımıza en iyi deneyimi yaşatmaya odaklanıyoruz. İnsan Kaynakları alanında geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamaların dünyanın saygın araştırma kuruluşlarından Great Place to Work Enstitüsü tarafından ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Vodafone'da herkesin #oldugumgibi diyebileceği bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi