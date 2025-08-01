Vodafone Türkiye, 2025-2026 İlk Çeyrek Servis Gelirlerini Açıkladı

Vodafone Türkiye'nin 2025-2026 mali yılına ait ilk çeyrek servis gelirleri, 29,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılına ait ilk çeyrek (Nisan-Haziran 2025) sonuçlarını açıkladı. Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 31,3 milyon oldu. Şirketin servis gelirleri, bu dönemde 29,4 milyar lira oldu.

Şirketin faturalı abone sayısı 20,9 milyona yükselirken, toplam bazının yüzde 82,4'ünü faturalı aboneler oluşturdu. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine hizmet sunmaya devam eden Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunma odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone'un "Vodafone Yanımda" ve "Online Self Servis" gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,9 milyona ulaştı. Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 352 milyonu aştı.

2025-2026 mali yılının ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 1323 petabyte olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servislerde de önemli gelişme kaydetti. Vodafone'un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9,3 milyona ulaştı. Şirketin 1000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8 milyona yükselirken, aylık sohbet sayısı 27 milyon oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone'da yaptıkları işin kalbinde her zaman müşterilerinin olduğunu belirtti.

Türkiye'de faaliyet gösterdikleri son 19 yılda yaptıkları yatırımın reel değerinin 304,8 milyar lirayı bulduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlarla, müşterilerimize en gelişmiş teknolojileri en iyi deneyimle sunmanın yanı sıra ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için hayati öneme sahip olan dijital dönüşüme katkıda bulunuyoruz. Bu doğrultuda değer yaratmaya devam ettiğimiz mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 29,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17,9 milyona ulaştı. Ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesini Türkiye'nin dijital geleceği için kritik bir eşik olarak görüyor, 5G'nin sunacağı faydaların kısa sürede azami sayıda kullanıcıya ulaşması için ihalenin sürdürülebilir şartlarda yapılması gerektiğine inanıyoruz."