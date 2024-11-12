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Vodafone Türkiye 2024-2025 Mali Yılı İlk Yarısında 42,1 Milyar TL Servis Geliri Elde Etti

Vodafone Türkiye 2024-2025 Mali Yılı İlk Yarısında 42,1 Milyar TL Servis Geliri Elde Etti
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Vodafone Türkiye, 2024-2025 mali yılının ilk yarısında 42,1 milyar TL servis geliri elde etti. Mobil abone sayısı 25,4 milyona yükselirken, dijital kullanıcı sayısı 17,6 milyona ulaştı. Şirket, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara devam ediyor.

Vodafone Türkiye, 2024-2025 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2024) sonuçlarını açıkladı.

Vodafone Türkiye, 2024-2025 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2024) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri bu dönemde 42,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Diğer yandan, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) 15 milyar TL oldu. UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 39,5 milyar TL, FAVÖK ise 17,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Abone sayısında artış

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 30,4 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 20,2 milyona yükseltti. Genişbant teknolojilerinde de kullanıcılarına en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmaya devam eden şirketin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

Dijital kullanıcı sayısı 17,6 milyon

Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren şirketin Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı 17.6 milyon oldu. Şirketin dijital kanallarını kullanan kullanıcıların aylık toplam etkileşimi ise 304 milyona ulaştı.

Data kullanımında artış

Mali yılın ilk 6 ayında, kullanıcıların toplam mobil data kullanımı 2.520 petabyte'a yükseldi.

Dijital servislerde büyüme

Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformu 2024/25 finansal yılının ilk yarısında 52 milyon ziyarete ulaşarak erişime açıldığı tarihten itibaren toplam ziyaret sayısında 275 milyona yaklaştı. Şirketin yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 8.3 milyona ulaştı. Şirketin 1.000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyon, aylık sohbet sayısı ise 30 milyon olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2024-25 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Vodafone olarak, Türkiye'nin dijital ve sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimiz 42,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17,6 milyona ulaştı. Teknolojinin ekonomik ve sosyal açıdan sunduğu fırsatları ülkemizle en etkin şekilde buluşturmak ve Türkiye'yi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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