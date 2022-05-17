Vodafone Türkiye, 2021-2022 mali yıl sonuçlarını açıkladı - Haberler

Mart 2022 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2022 sonu itibarıyla son bir yılda 2.6 milyar TL yatırım yapan Vodafone Türkiye, 2021-22 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 21,7'lik artışla 17.2 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) ise %23,8 artışla yaklaşık 5.7 milyar TL'yi aştı.

Vodafone Türkiye, Nisan 2021- Mart 2022 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri yüzde 21.7'lik büyüme ile 17.2 milyar TL'ye ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı ise 5.7 milyar TL olarak gerçekleşen şirket son 1 yılda 2.6 milyar TL'lik yatırım yaptı.

MOBİL ABONE SAYISI 24.4 MİLYON

Vodafone Türkiye'nin mobil müşteri sayısı 2021-22 mali yıl sonu itibarıyla 24.4 milyona ulaşırken, M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 27.3 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda yaklaşık 1.3 milyon artış ile 16.8 milyona çıkarken, toplam bazının yüzde 68,8'ini faturalı aboneler oluşturdu. Vodafone Türkiye'nin sabit genişbantta büyümesi de devam etti. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 120 bin sabit genişbant müşterisi kazanarak toplam 1.3 milyon müşteriyi aştı.

"TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN YENİ NESİL BAĞLANTI VE DİJİTAL SERVİSLER ŞİRKETİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Vodafone Türkiye'nin 2021-22 mali yıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy şunları söyledi:

"Vodafone olarak, Türkiye pazarında 16 yılı geride bıraktık. Bu süreçte, Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin büyümekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık. 2021-22 mali yılında toplam 2.6 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 'Yeni Nesil Bağlantı, Dijital Operatör ve Kurumsal Çözümler' unsurlarından oluşan planımıza odaklanmaya devam ediyoruz. Vodafone Holding bünyesinde faaliyet gösteren 13 şirketimizle dijital servisler hedefimize giden yolda her geçen gün daha da büyüyoruz. Diğer yandan, amaç odaklı vizyonumuz doğrultusunda çevre ve toplum üzerinde yarattığımız etkiye de önem veriyor ve faaliyetlerimizi Çevresel, Sosyal, Yönetişim kriterlerine uygun olarak sürdürüyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."

DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI 18.8 MİLYONA ULAŞTI

Vodafone'un 2021-22 mali yılında Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18.8 milyona yükseldi. Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 440 milyona yaklaştı.

DATA KULLANIMI YÜZDE 34.8 ARTTI

Vodafone Türkiye müşterilerinin son bir yıldaki toplam mobil data kullanımı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 34.8 artarak 3.258 petabyte olarak gerçekleşti.

TOBİ 10 MİLYON SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİ

Vodafone, Türkiye'deki en gelişmiş dijital asistanlardan biri olan TOBi ile müşterilerinin hayatındaki ana noktalara dokunmaya devam etti. Vodafone Yanımda, WhatsApp, Sesli Yanıt Sistemi gibi selfservis kanallarının tamamında 1.000'e yakın farklı işlem yapabilen TOBi, aylık 4 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 10 milyon sohbet gerçekleştirdi. Doğru anlama ve çözüm oranı %92 olan TOBi, Vodafone'un bireysel ve kurumsal müşterilerine asistanlık yapmanın yanı sıra Her Şey Yanımda ve Süpermarket Yanımda gibi platformlarda da müşterilere destek oluyor. TOBi, uçtan uca süpermarket alışverişi desteği veren tek sohbet robotu olma özelliğine sahip bulunuyor.

MAĞAZA KANALINDA DÖNÜŞÜM

Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda mağazalarını daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürmeye başladı. Basılı malzemenin kullanılmadığı, çevre dostu mobilyaların tercih edildiği ve müşterilere operatör ürünlerinin yanı sıra farklı teknolojik ürünlerin de sunulduğu yeni nesil mağazaların sayısı 90'a yaklaştı. Vodafone, tüm mağazalarına ve 1.500 dijital hizmet noktasına yaygınlaştırdığı yeni "Gel İncele Adresine Gönderelim" hizmetiyle, sadece online mağazada satışa sunulan ürünleri fiziksel mağazalarda inceledikten sonra kişisel dijital asistan TOBi üzerinden sipariş verme ve adrese teslim alma imkanı sunuyor. Vodafone, çok yakında Metaverse'de de mağaza açarak ziyaretçilerine yeni nesil dijital deneyim yaşatacak.

VODAFONE PAY KULLANICI SAYISI 3.7 MİLYONU AŞTI

Vodafone'un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay de 2021-22 mali yılını başarıyla kapattı. Vodafone Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 3.7 milyonu aştı.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi