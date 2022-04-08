hizmetlerinin metaversede adresi belli oldu

Vodafone, metaversedeki ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, çok yakında Decentraland'de "66,-1 parsel" lokasyonunda açılacak olan Vodafone Metaverse Mağaza'da müşterileri kişisel dijital asistan TOBi karşılayacak.

Müşteriler, Vodafone'un yeni nesil perakende anlayışına uygun olarak tasarlanacak mağazada yeni nesil bir dijital deneyim yaşayarak teknolojiyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, Vodafone'un ürün ve hizmetlerine ulaşabilecek. Vodafone Türkiye, Vodafone Metaverse Mağaza ile Vodafone Grubu ülkeleri arasında metaversede mağaza açan ilk ülke olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, yeni nesil perakendecilik konusunda önemli adımlar atmaya devam ettiklerini kaydetti.

Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm kanallarımızı müşterilerimizin deneyimine ve ihtiyaçlarına odaklayarak tasarlıyor ve değişen alışveriş eğilimlerine uygun bir şekilde yenilikler yapmayı sürdürüyoruz. Çoklu kanal stratejimizle müşterilerimize Vodafone ekosisteminin her köşesinde ürün ve hizmetlerimize ulaşabilme imkanı sunuyoruz. Bu anlayışla, metaversede de yer almak üzere harekete geçtik. Araştırmalara göre metaverse, firmalar için 8 trilyon dolarlık fırsat barındıran büyük bir sanal evren olma yolunda hızla ilerliyor. Çok yakında hizmete sunacağımız Vodafone Metaverse Mağaza ile biz de metaverse ortamında müşterilerimize Vodafone ayrıcalığını yaşatmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize her ortamda en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

Vodafone Metaverse Mağaza'da Vodafone'un Red ve FreeZone gibi markalarına ait kampanyalar için özel alanların yanı sıra Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel inisiyatiflerine yönelik alanlar da yer alacak.

Vodafone'un FreeZone Gaming çatısı altında oyunseverler için sunduğu içeriklere de Vodafone Metaverse Mağaza'dan ulaşılabilecek. Satışa yönlendirmelerin QR kod veya link ile Vodafone Online Mağaza'ya yapılacağı metaverse mağazada, müşterilere Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik deneyimleri de sunulacak. Vodafone'un metaversedeki mağazasında çeşitli etkinlik ve lansmanlar da düzenlenecek.