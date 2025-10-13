Haberler

Vodafone İngiltere'de Geniş Çaplı Hizmet Kesintisi Yaşıyor

Vodafone'un İngiltere'deki geniş bant internet ve mobil hizmetlerinde yaşanan kesinti nedeniyle 130 bine yakın kullanıcı, bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Şirketten henüz bir açıklama gelmedi.

Telekomünikasyon şirketi Vodafone'un İngiltere'deki hizmetlerinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor.

Şirketin İngiltere'deki geniş bant internet ve 4G/5G başta olmak üzere hizmetlerine erişilemezken mobil uygulaması ve internet sitesi çalışmıyor ve müşteri hizmetlerine ulaşılamıyor.

İnternet kesinti takip monitörü Downdetector verilerine göre ülke çapında 130 bine yakın kullanıcı, yerel saatle 14.00 sonrasında hizmetlerde kesinti yaşandığına ilişkin bildirimde bulundu.

Çok sayıda kullanıcı, sosyal medyada da aynı şikayetleri paylaştı.

Şirketten sorunun kaynağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
