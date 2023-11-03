Her Şey Yanımda, İstanbul Senin'deki ilk alışveriş platformu oldu

Vodafone'un online alışveriş platformu Her Şey Yanımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin KOBIL platformunu kullandığı mobil süper uygulaması İstanbul Senin'e entegre edilen ilk pazaryeri oldu.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone Her Şey Yanımda'yı deneyimleme imkanı bulacak olan İstanbul Senin kullanıcıları, platformda kendilerine özel sunulan kampanyalardan yararlanarak alışveriş yapabilecek. Vodafone Her Şey Yanımda ilk 1 yıl boyunca İstanbul Senin içinde tek alışveriş platformu olarak yer alacak. Her Şey Yanımda platformunun, İstanbul Senin uygulaması üzerinden ilk 6 ay içinde aylık 100 bin ziyaret sayısına ulaşması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, Vodafone Her Şey Yanımda ile müşterilerine online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunduklarını belirtti.

Pazaryerleri arasında farklılaşan projeleriyle kendilerini "yeniliklerin öncüsü" olarak konumlandırdıklarını aktaran Aysal, "Bu anlayışla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğine gittik ve Türkiye'nin en büyük metropolünün tüm hizmetlerinin toplandığı İstanbul Senin uygulamasına Her Şey Yanımda'yı entegre ettik. Her Şey Yanımda, İstanbul Senin içinde yer alan ilk ve tek alışveriş platformu oldu. Bu işbirliğinin, platformumuzun tanınmasında önemli rol oynayacağını ve İBB'nin yaklaşık 60 bin mobil hattının hizmet sağlayıcısı olarak yeni katma değerli kurumsal çözümler sunabilmemiz için zemin oluşturacağını düşünüyoruz. Tüm İstanbul Senin kullanıcılarını Her Şey Yanımda'nın ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner de İstanbul halkının ihtiyaç duyacağı tüm hizmetlere kolayca ulaşabilmesi amacıyla geliştirdikleri yeni nesil akıllı şehir uygulaması İstanbul Senin'in her geçen gün gelişerek büyümeye devam ettiğini ifade etti.

İBB hizmetlerine kolaylıkla erişip, günlerce uğraştıkları işlemleri birkaç adımda akıllı telefonlarından halledebilen vatandaşların da uygulamayı çok sevdiğini belirten Özgüner, şunları kaydetti:

"Şu an uygulamamız yaklaşık 3 milyon indirmeye ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında yer alırken, günümüz dünyasında teknolojiden fazlasıyla yararlanıyor. İstanbul Senin süper uygulamamızda ulaşımdan çevreye, eğitimden desteğe birçok hizmetimiz bulunuyor. Dahası, vatandaşlarımız İstanbul'un tarihi dokusunu, lezzetlerini, kültür ve sanat etkinliklerini, işleyen içerikleri keyifle takip edebiliyorlar. Bu kapsamda, hizmetlerimizden bir yenisine daha Vodafone ile birlikte imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İstanbul Senin'de artık Vodafone Her Şey Yanımda alışveriş platformu da yer alıyor. Vodafone Her Şey Yanımda alışveriş platformuyla esnafımız ve vatandaşlarımız milyonlarca ürünle İstanbul Senin'de buluşuyor. İstanbullular her gün yenilenen özel kampanyalarla ayrıcalıklı alışveriş deneyimi yaşıyorlar. Hızlı, kolay ve ücretsiz iade özellikleriyle İstanbulluların hayatı kolaylaşıyor. Satış yapmak isteyen KOBİ'ler yeni satış platformumuza yönlendiriliyor."

Vodafone Her Şey Yanımda'da cep telefonları, elektronik, dijital servisler ve oyun, moda, hobi-ofis-kırtasiye, kozmetik ve kişisel bakım, ayakkabı-çanta-aksesuar, spor ve outdoor, anne-bebek, ev-yaşam, pet shop, medikal ürünler ve oto aksesuar olmak üzere farklı kategorilerde yaklaşık 5 milyon ürün sunuluyor. Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Her Şey Yanımda, Vodafone'lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara fiyatları, kampanyaları ve kullanım kolaylığıyla yeni bir deneyim sunuyor.