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Vodafone Grubu, Sürdürülebilirlik Raporunda 83 Puan Aldı

Vodafone Grubu, Sürdürülebilirlik Raporunda 83 Puan Aldı
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Vodafone Grubu, EcoVadis'in sürdürülebilirlik raporunda 100 üzerinden 83 puan alarak en üst yüzde 1'lik dilime girdi. Şirket, karbon emisyonlarıyla mücadele, yenilenebilir enerji kullanımı ve sürdürülebilir satın alma konularındaki çabalarıyla puanını artırdı.

Vodafone Grubu, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren EcoVadis'in bu yılki raporunda genel değerlendirmelerden 100 üzerinden 83 puan alıp yüzde 1'lik dilime girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Grubu'nun Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) performansı, şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarının değerlendirildiği raporda geçen yıla göre 3 puan arttı.

Şirketin değerlendirmede kaydettiği puan artışında, karbon emisyonlarıyla mücadeleye yönelik bilime dayalı hedefleri, birden fazla kaynaktan yenilenebilir enerji sağlamaya odaklanması ve mayısta başlattığı İklim Geçiş Planı gibi alanlarda elde ettiği ilerlemeler etkili oldu.

Potansiyel tedarikçilerini değerlendirirken çevresel faktörlere önem veren şirket, bu tedarikçilerin kendi karbon azaltma hedeflerine ve raporlamalarına sahip olmasını zorunlu kılıyor.

Şirketin "sürdürülebilir satın alma" konusundaki bu çabaları da EcoVadis tarafından göz önüne alındı.

Şirket, 2028 yılına kadar Avrupa'da, 2035'a kadar Afrika'da ve 2040'a kadar tüm değer zincirinde net sıfır operasyona ulaşmayı hedefliyor.

Çevre, Çalışma ve İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Tedarik olmak üzere 4 ana temayı değerlendiren EcoVadis, kuruluşların bu alanlardaki politikalarını gözden geçiriyor.

Bu alanda verilen sözlerin tutulup tutulmadığını, alınan önlemleri, sertifikaları ve raporlamaları inceliyor. EcoVadis'in veri tabanında 180 ülke ve 220 sektörden 130 binden fazla şirket yer alıyor.

"Sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmalar yaptık"

Şirket, Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 15 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tükettiği elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor.

İstanbul ve Adana'daki teknoloji merkezlerinde çatı tipi güneş enerjisi sistemleri ile yenilenebilir enerji üreten şirketin, baz yılı olan 2020'ye göre baz istasyonu başına enerji tüketimi yüzde 2, mobil veri başına enerji yoğunluğu yüzde 56 azaldı.

Şirket, yürütülen verimlilik çalışmaları, elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi gibi faaliyetlerle Kapsam 2 emisyonlarını sıfırlarken, baz yıl olan 2020'den bu yana Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının toplamını yüzde 95 azalttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, çevresel hedeflerine ulaşma yolunda en büyük önceliklerinin, enerji verimliliği projeleri aracılığıyla enerji tüketiminin ve buna bağlı karbon emisyonlarının azaltılması olduğunu aktardı.

Enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaya, yapay zeka kullanımı ve benzeri uygulamalarla enerji tüketimini düşüren teknolojilere yatırım yapmaya önem verdiklerini kaydeden Süer, "Bugün Çevresel, Sosyal, Yönetişim alanında bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'ndan 10'una doğrudan katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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