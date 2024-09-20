Vodafone, e-SIM Başvurularını Online Olarak 10 Dakikada Aktif Hale Getiriyor

Vodafone, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım daha attı. Operatör müşterilerinin, online kanaldan e-SIM başvurularını yaparak sadece 10 dakika içinde hatlarını aktifleştirebildiği açıklandı.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, uçtan uca dijital deneyimle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Operatör, "yerleştirilmiş SIM" olarak da bilinen ve telefonlara gömülü olarak gelen dijital SIM kart teknolojisini ifade eden e-SIM hizmetini dijital kanaldan sunmaya başlıyor. e-SIM teknolojisi sayesinde yeni hat aktivasyon süresi sadece 10 dakikaya inerken, müşteriler fiziksel SIM kart beklemeden hemen hatlarını kullanmaya başlayabiliyor. Operatör, müşterilerine sadece hızlı ve kolay bir hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda başvuru süreçleri hakkında online kanallar üzerinden bilgi alma kolaylığı da sunuyor.

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Şirket olarak, müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla müşteri davranışları da değişti. Dijital teknolojilere ve online platformlara ilgi arttı. Biz de uçtan uca dijital müşteri deneyimi hedefimiz doğrultusunda müşterilerimize hat başvurusu ya da numara taşıma işlemleri için e-Devlet üzerinden başvurularını onaylama imkanı sunan ilk operatör olduk. Yeni kimlik doğrulama yöntemimiz müşterilerimiz tarafından büyük beğeni topladı. Online kanallar üzerinden başvurusunu gerçekleştiren müşterilerimizin yüzde 15'i bu yöntemi tercih ediyor. Ayrıca, bu yöntemi en yoğun şekilde kullanan illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Sektörde liderliğini sürdürdüğümüz dijitalleşme yolunda bir adım daha atarak, bireysel müşterilerimize 'yerleştirilmiş SIM' olarak bilinen e-SIM hizmetini dijital kanaldan alma imkanı sunuyoruz. e-SIM teknolojisi sayesinde yeni hat aktivasyon süresi sadece 10 dakikaya inerken, müşterilerimiz fiziksel SIM kart beklemeden hemen hatlarını kullanmaya başlayabiliyor. Şirket olarak, bu yeni, hızlı, kolay ve güvenli yöntemle uçtan uca dijital deneyim oranını yüzde 20'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

e-SIM daha esnek ve güvenli

Açıklamaya göre, dijitalleşmenin simgesi haline gelen e-SIM, Vodafone'un gerçekleştirdiği lansmanla Türkiye'de büyük ilgi görüyor. Yeni hat başvurusunda özel numara talep eden her 2 müşteriden 1'i, fiziksel kart taşıma derdinden kurtulmak ve daha fazla esneklik için e-SIM'i tercih ediyor. Telefonun içindeki küçük bir çip olan e-SIM, operatörün şebekesine dijital olarak bağlanarak farklı numaraları tek bir cihazda kullanabilme, yurtdışı seyahatlerinde kolayca yerel hat alabilme gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca, kaybolma veya zarar görme riskini ortadan kaldırarak güvenliği de ön planda tutuyor. Gelişmiş güvenlik protokolleri sayesinde kişisel bilgiler korunurken, operatörün sunduğu geniş kapsama alanıyla kesintisiz iletişim sağlanıyor.

Başvuruların e-Devlet ile onaylanma oranı yüzde 15'e yükseldi

Şirket, Nisan 2023'ten itibaren e-Devlet entegrasyonu ile müşterilerine uçtan uca dijital bir deneyim sunuyor. Faturalı yeni hat veya numara taşıma başvurularında bulunan müşteriler, internet bankacılığı aracılığıyla e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak kimliklerinin güvenli şekilde doğrulanmasının ardından başvurularını saniyeler içinde onaylayabiliyor. Bu sayede faturalı hat aktivasyonları, evraksız ve çok daha hızlı bir şekilde tamamlanıyor. e-Devlet ile yapılan kimlik doğrulama işlemleri sonrasında teslimatlar yeni yapılan işbirliğiyle Dijital Kurye firması tarafından illere 24 saatte, ilçelere ise 72 saatte teslim ediliyor. Dijital süreçlerini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayan müşteriler, kapıda kurye ile hat aktivasyonunu sadece 3-4 dakika içinde gerçekleştirebiliyor. Bu gelişmeler sayesinde Vodafone'un dijital kanallar üzerinden başvuru yapan müşterilerinin uçtan uca dijital olarak e-Devlet kanalı ile kimlik doğrulama oranı yüzde 15'e yükseldi. Bu dijital dönüşüm, hem aktivasyon sürecini kolaylaştırarak müşteri memnuniyetini artırıyor, hem de kağıt israfını önleyerek çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor.

Online kanallardan bilgilendirme dönemi başladı

Şirket, müşterilerine sunduğu dijital deneyimi daha da ileriye taşıyarak, başvuru ve teslimat süreçlerini tamamen dijital platformlara taşıdı. Müşteriler artık, Vodafone Yanımda uygulaması, vodafone.com.tr web sitesi veya kendilerine iletilen özel link üzerinden çeşitli işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Buna göre, kendilerine en uygun zaman diliminde kurye teslimatı randevusu oluşturabiliyor; kuryenin tahmini varış zamanını, mevcut rotasını ve yola çıkıp çıkmadığını gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor; teslimat adreslerini güncelleyebiliyor veya değiştirebiliyor; kurye bilgilerini görüntüleyebiliyor ve kimin teslimatı gerçekleştireceğini öğrenebiliyorlar. Bu yenilikçi dijital çözümler sayesinde, SIM kart teslimi sırasında gerçekleştirilen aktivasyon işlemleri uçtan uca dijitalleştirilerek optimize ediliyor ve müşteri-kurye etkileşim süresi minimize ediliyor. Şirket, bu dijital dönüşüm hamleleriyle müşteri memnuniyetini artırırken, aynı zamanda operasyonel verimliliği de yükseltiyor. - İSTANBUL