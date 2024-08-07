Vodafone Discover Genç Yetenek Programı'nda 52 Genç Kabul Edildi

Vodafone'un 2008'den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda işe alım süreci tamamlandı. Bu yıl 10 bini aşkın başvurunun yapıldığı programa 52 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 65'ini kadın çalışanlar oluşturdu. Programda bu yıl ilk kez değerlendirme süreçlerinde "oyunlaştırma" yaklaşımından yararlanıldı.

Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Vodafone'un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda yeni dönem başvuruları sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanından 10 bini aşkın gencin başvurduğu programa 21 farklı üniversiteden 52 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 65'ini kadın çalışanlar oluşturdu. Genç Discover'ların yüzde 54'ü ticari, yüzde 29'u teknoloji, yüzde 17'si de destek ekiplerde kariyer yolculuklarına başladı.

Programda bu yıl önceki yıllardan farklı olarak hem online ön değerlendirme hem de yüz yüze yapılan ikinci değerlendirme süreçlerinde "oyunlaştırma" yaklaşımından yararlanıldı. Yüz yüze yapılan değerlendirmede sanal gerçeklik gözlükleriyle grup mülakatı gerçekleştirildi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: " Vodafone'da geleceğin liderleri olarak gördüğümüz genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonumuza katmayı önemsiyoruz. Yeni mezun işe alımlarımızı, Vodafone'un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bundan 17 yıl önce 3 kişi alarak başlattığımız bu program sayesinde, yüksek potansiyele sahip gençleri Vodafone'a kazandırarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyoruz. Her yıl artan bir ivmeyle istihdama katkımızı sürdürdüğümüz bu programla bugüne kadar 770'i aşkın genci bünyemize kattık. Ağustos başı itibarıyla 52 yeni mezun daha aramıza katıldı Bu arkadaşlarımız, bakış açılarını ve dinamizmlerini organizasyonun tüm birimlerine yansıtmaları amacıyla şirketimizin satış, pazarlama, teknoloji, finans, insan kaynakları gibi fonksiyonlarında konumlandırıldı. Organizasyonumuzdaki dijital rollerde ve yeni iş kollarını oluşturan ekiplerde de Discover'lara yer veriyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler bizim en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."

Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanıyor

Program; üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı. Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan, adayların aynı standart işe alım sürecinden geçtiği bu global program kapsamında, Vodafone bünyesine katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve gelişim programı uygulanıyor. Gençler, ilk yıl farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü hem de Vodafone'u yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkanı buluyorlar. Şirket içinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyorlar.

Beceri odaklı yaklaşım uygulanıyor

Program kapsamında 4 yıldır beceri odaklı yaklaşım uygulanıyor. "Kendine yatırım yap, yeni fikirler üret, dene-yanıl, sorgula" anlayışına dayanan beceri odaklı yaklaşımla oluşturduğu uzmanlık patikalarının rotasyon ve eğitimlerle zenginleştiği bir program tasarlayan Vodafone, çalışanların kendilerini farklı açılardan geliştirebilmesi için zaten bildiklerinin üstüne yeni bilgiler ekleyebilecekleri eğitim programları, yeniden beceri kazanma ve beceride derinleşme patikaları sunuyor. Bu kapsamda bu yıl da yeni mezunların beceri kazanması için 7 patika içinde 7 farklı gelişim yolculuğu, bu yolculuk boyunca 2 farklı rotasyon sunulacak. - İSTANBUL