Vodafone Business Tech Connect, zekâ çağına hazırlanan şirketleri buluşturdu

Vodafone Business, teknoloji liderini ağırladığı Tech Connect etkinliğini 2 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirdi.

Vodafone Business, Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşmalarından biri olan "Vodafone Business Tech Connect" etkinliğini İstanbul'da gerçekleştirdi. Perakendeden finansa, üretim ve lojistikten otomotive kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların yöneticilerini ve isimlerini bir araya getiren Vodafone Business Tech Connect'te Türkiye'nin önde gelen işletmelerinin liderleri, bağlantılı dünyanın yeni kuralları ve geleceği şekillendirecek olan yatırım ve iş birlikleri hakkında bilgi verdi. İşletmeler ayrıca Vodafone Business'ın üretken yapay zekaya dayalı yenilikçi çözüm ve teknolojilerini de deneyim alanlarında tecrübe etmiş oldu.

Katılımcılara gelecekle ilgili yeni bakış açıları kazandıran ve 2 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan etkinlikte, gün boyunca süren paneller ve çeşitli aktiviteler yer alırken; etkinlik kapsamında bulut teknolojileri, IoT ve üretken yapay zeka uygulamalarıyla ilgili örnekler ve deneyimler ön plana çıktı. Ayrıca siber güvenlik, yeni nesil bağlantı çözümleri, kurumsal altyapılar, sürdürülebilirlik ve iş sürekliliği gibi pek çok konu da detaylı bir biçimde ele alındı. Sektörün önde gelen uzmanlarıyla buluşan katılımcılar; güvenli, ölçeklenebilir ve bağlantılı bir dijital altyapı inşa etmenin yollarını keşfederken, ilham verici içgörülerle gelecek vizyonları için yeni perspektifler kazandı.

Etkinliğin açılış konuşmacılarından Vodafone Business CEO'su Marika Auramo, şunları ifade etti: "Vodafone olarak her ne kadar faaliyetlerimize bir telekom şirketi olarak başlasak da bizler aslında Avrupa'nın ve dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biriyiz. Bugün IoT alanında dünyada lider şirket konumunda olan Vodafone Business'ın, global araştırma şirketi Gartner tarafından bu alanda üst üste 11'inci kez birinciliği tescillenmiş durumda. Bu liderlikte Vodafone Business Türkiye'nin etkisi de bizler için çok önemli. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'deki teknoloji yatırımlarımıza ve insan kaynağımızın niteliğini artırmaya devam edeceğiz."

"Yalnızca bir operatör değil, işletmelerin teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren dijital bir iş ortağıyız"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ise açılış konuşmasında şunları dile getirdi: "Vodafone Grubu bugün 200 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlayarak dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Grubumuzdan aldığımız bu güçle, Türkiye'de de kendimizi sadece bir telekom şirketi olarak değil, inovasyonlarıyla işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren bir dijital iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak konumluyoruz. Bizler Vodafone olarak, dijitalleşme yolculuğunu tamamlamış ve artık teknolojik gelişimin takipçisi değil öncüsü olan bir Türkiye hayal ederken, ülkemize bu paralelde yol gösteren bir teknoloji şirketi olarak mihmandarlık görevini de üstleniyoruz. Dijitalleşmenin Türkiye ekonomisini dönüştürecek, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda diyebiliriz ki; Vodafone olarak 5G, yapay zeka, IoT, bulut teknolojileri ve siber güvenlik alanlarına yatırım yapmaya devam ederken, işletmelere bu yönde fayda sağlayacak çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Türkiye'de şu anda 5,5 milyon nesneyi birbirine bağladıklarını, hedeflerininse bu sayıyı 2030 yılında 12 milyona çıkarabilmek olduğunu ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu da şu şekilde konuştu: "Bugün Vodafone Business Tech Connect'te, 'Zeka Çağı'nda yarınımızı şekillendiren teknolojileri konuştuk. Bildiğiniz üzere Tarım Çağı'nda toprak zenginlikti. Sanayi Çağı'nda ise makineler ve Bilgi Çağı'nda da veri... Ama şimdi 'Zeka Çağı'ndayız ve artık önemli olan sadece veriye sahip olmak değil; o veriden anlam, iç görü üretebilmek. 2030'a giderken artık mesele teknoloji değil; teknolojiyi daha iyi bir yaşam için nasıl kullanacağımız. Bizler de bugün katılımcılarımızla 2030 öngörülerimizi ve geleceğin teknoloji trendlerini paylaşırken, Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin kıymetli oyuncuları ve alanın en önemli kanaat önderleriyle de bir araya geldik. Üretken yapay zekanın geleceğini, bulut teknolojilerindeki dönüşümün işletmelere ne gibi fırsatlar sunduğunu, IoT ve siber güvenliğin yarınını ve 5G'nin üretimdeki yerini masaya yatırdığımız bu etkinlikte işletmelerimiz, bağlantılı dünyadaki yapay zeka teknolojilerini yakından izleyebilme şansı yakaladı ve bulut teknolojilerinin dönüştürücü etkisini birebir kullanıcılarının ağzından dinledi. Kısacası Vodafone Business teknolojilerini deneyimleyen işletmelerin dönüşüm yolculuğuna eşlik eden şirketler, ufuk açıcı bir etkinlikte, bağlantılı dünyadaki yeni nesil teknolojileri de yerinde deneyimlemiş oldu."

Sektörün önde gelen isimleri geleceğin teknoloji deneyimlerini paylaştı

Açılış konuşmalarının ardından FutureBright ve Davranış Enstitüsü Kurucusu Akan Abdula söz alırken, Dr. Deniz Ülke Kaynak ve Ufuk Tarhan'ın "Dijital Satranç: Yapay Zeka ile Şekillenen Dünya Düzeni" konuşması da ilgiyle izlendi.

İş dünyasının önde gelen teknoloji liderlerinin katıldığı çeşitli oturumlarda, şirketlerinin iş modelleri, yeni nesil bağlantı ve yapay zeka trendleri, perakende ve teknoloji gibi konular ele alındı. - İSTANBUL