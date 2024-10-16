Vodafone Business'tan Gaziantep'te 'Teknolojide Dönüşüm Buluşmaları' Etkinliği

Vodafone Business, şirketleri geleceğe taşımak adına çözümlerini sanayici ve iş insanlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) ile hayata geçirdiği 'Teknolojide Dönüşüm Buluşmaları' serisinin ilk ayağını gerçekleştiren platform bu etkinliklerde sunduğu çözümleri şirketlerle buluştururken, işletmeleri verimliliğe ve tasarrufa yönlendirerek, sürdürülebilir ve istikrarlı büyümesine katkı sağlayacak.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, Türkiye ekonomisine yön veren sanayici ve iş insanlarının dijital bilgi seviyesini anlamak, güncel dijital gündem hakkında onları bilgilendirmek ve şirketlerin güvenilir danışmanı olmak hedefine kaldığı yerden devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) ile birlikte yeni bir etkinlik serisine başlayan platform, serinin ilk buluşmasını 9 Ekim'de, Türkiye'nin en büyük sanayi ve ihracat kentlerinden olan Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelerek dijital adaptasyonun iş hayatlarındaki verimliliği nasıl artıracağının, bunun yanında hem işletmelerin hem de Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayabileceğinin ipuçlarını verecek olan Teknolojide Dönüşüm Buluşmaları serisiyle Vodafone Business, KOBİ ve işletmelere sunduğu çözüm ve hizmetleri tanıtarak şirketler için farkındalık oluşturacak. Daha önceki paydaşlarıyla toplamda 2 bin dijital elçi yetiştiren platform, yeni organizasyon serisiyle dijital farkındalık oluşturmanın yanında, aynı zamanda eğitim verdikleri iş insanlarının bir dönüşüm elçisi olarak çalıştıkları kurumlarında da dönüşüm başlatabilmelerini hedefliyor.

"Verimlilik ve tasarruf, yeşil dijital dönüşümle birlikte gelecek"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 'Teknolojide Dönüşüm Buluşmaları' organizasyon serisi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu buluşmaları yaparken amacımız; Türkiye'nin ekonomisine en çok katkıda bulunan işletmelerimizin teknoloji ihtiyaçlarını belirlemekti. Burada iş insanlarıyla ve sanayicilerimizle bir araya gelerek, dijital adaptasyonun iş hayatlarındaki verimliliği nasıl artıracağını anlatmayı; şirketlerimize Vodafone Business'ın ürün ve çözümleriyle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni teknolojilerin kullanımıyla; iş yapış şekillerinde değişim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşılmasında kolaylaştırıcı etki, çevreye daha az zarar veren üretime katkı sağlamak mümkün olacak. Biz de platform olarak, bu buluşmalarımızla işletmelerimize özellikle yeşil dijital dönüşüm tarafında sunduğumuz çözümlerle, şirketlerimizin verimliliğini artırabileceğini kendilerine göstermek istiyoruz. Platform olarak KOBİ ve işletmelerin güvenilir teknoloji danışmanı olmak için çıktığımız yolda, sağladığımız hizmetler sayesinde işletmelerimizi sürdürülebilir bir geleceğe de hazırlarken; şirketlerimizin dijital dönüşüm ortağı olmak için her zaman sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın yanlarında yer almayı sürdüreceğiz."

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, "Gaziantep, TİM verilerine göre 2024'ün ilk yarısında 4 milyar 785 milyon dolarlık ihracata imza atmış bir kent. 240 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği bu büyükşehir, sadece sanayisiyle değil; tarım, ticaret, tarih, turizm ve gastronomisiyle de ülkemizin öne çıkan şehirlerin başında geliyor. Bu noktada işletmelerimizin rekabetçi iş koşulları arasında dijitalleşmesini çok önemsiyoruz. Biliyoruz ki şirketlerimiz geleceğe ancak dijital dönüşümlerini sağlayabildiği takdirde kalabilecek. Vodafone Business iş birliğiyle gerçekleştirmiş olduğumuz bu etkinlik serisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşletmelerimiz bu buluşmalarla dijital gelişimine katkı sağlarken, platformun sunmuş olduğu hizmetler sayesinde de dijital farkındalığını artırmış olacak" dedi. - GAZİANTEP