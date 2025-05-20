Vodafone 2025 Mali Yılı İçin 411 Milyon Avro Zarar Açıkladı

Vodafone, 2025 mali yılı için 411 milyon avro zarar açıkladı.

Şirketin 2025 mali yılına ilişkin yayımladığı öncü finansal rakamlarına göre, Vodafone'un gelirleri yıllık bazda yüzde 2 artış gösterdi.

Ancak 2024 mali yılında yaklaşık 3,7 milyar avro kar eden şirket bu yıl için 411 milyon avro zarar açıkladı.

Söz konusu zarar, Vodafone'un Almanya ve Romanya'daki faaliyetlerine ilişkin toplam 4,5 milyar avroluk değer düşüklüğü giderlerinin etkisiyle gerçekleşti.

Öte yandan şirket, Almanya operasyonunda yaşanan zorlukların gelecek yıl itibarıyla hafiflemesini ve satışlarda yeniden büyüme bekliyor.

Vodafone, 2 milyar avroluk yeni hisse geri alım programı yapacağını da duyurdu.