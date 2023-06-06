Vizyon 100 Toplantısı'nda Kurumsal Değerler Konuşuldu

Aras Kargo'nun katkılarıyla gerçekleşen Kurumsal Değerler Vizyon 100 Toplantısı'nda 200 şirketin CEO'ları ve üst düzey yöneticileri bir araya geldi. Toplantıda iş sürekliliği, çalışan hakları ve mutluluğu, yeşil dönüşüm ve fırsat eşitliği gibi değerler öne çıktı.

'Kurumsal Değerler' başlıklı Vizyon 100 toplantısında 200 şirketin Ceo'ları ve üst düzey yöneticileri bir araya geldi. Toplantının moderatörlüğünü yapan Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın şirketlerin mali yönden kazanımlarının yanı sıra değer kazanımlarına odaklanmalarının önemine vurgu yaptı. Toplantıda yapılan ankette değerlerden; iş sürekliliği, çalışan hakları ve mutluluğu, yeşil dönüşüm ve fırsat eşitliği öne çıktı.

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo'nun katkılarıyla gerçekleşen Kurumsal Değerler Vizyon 100 Toplantısı'nda büyük çoğunluğu CEO olmak üzere yaklaşık 200 şirketin üst düzey yöneticileri bir araya geldi. 30 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen toplantıda 20 şirketin üst düzeyi konuşma yaptı. Toplantı katılımcıları arasında yapılan bir ankette öne çıkan kurumsal değerler arasında iş sürekliliği, çalışan hakları ve mutluluğu, yeşil dönüşüm, karbon salınımı, atık yönetimi, eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliği ile doğal afetler ve toplum bilinci yer aldı.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın toplantı sonucuna dair değerlendirmelerde bulundu. Ayyarkın, "Günümüzde şirketlerin mali yönden kazanımlarının yanı sıra değer kazanımlarını da konuşmak gerekiyor. Topluma, çalışanlarına, müşterilerine ne gibi katkılar verdikleri önemli. Toplantı katılımcıları arasında yaptığımız ankette öne çıkan değerler, kurumların çevre bilinci, iş sürekliliği, çalışan hakları ve mutluluğu ile fırsat eşitliğine eğildiğini gösteriyor" dedi

"Yeşil dönüşüm hayati önem kazandı"

Çevresel bilincin öneminin giderek daha kritik hale geldiğinin altını çizen Ayyarkın, "Teknolojik ilerlemeleri takip etmede, enerjiye, hammaddeye, yetenekli insan kaynağına ulaşmada şirketler tüm dünyada zorluklar yaşıyorlar. Öte yandan, dünya nüfusunun artış hızına paralel olarak kaynakları aynı hızda artıramıyoruz. Dolayısıyla gelecek kuşakların kaynaklara erişiminde zorluk yaşayacağı değerlendiriliyor. Karşı karşıya olduğumuz iklim krizi, gıda üretimi ve su kaynaklarına erişim de dahil olmak üzere bir dizi sorunu beraberinde getiriyor. Bu aciliyet karşısında ülkeler ve kurumlar 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdü veriyorlar. Umarız bu hedeflere ulaşırız, çünkü yeşil dönüşüm, kapsamlı tarım politikaları ve bu alanda ortaya konacak teknolojik iyileştirmeler hayati önem kazandı" ifadelerini kullandı.

"Çalışan mutluluğu performansı en az yüzde 25 artırıyor"

Yetenekleri elde tutmanın önemini vurgulayan Ayyarkın "Sektör bağımsız olarak kurumlar istedikleri yeteneklere ulaşmada zorluk yaşıyor. Dolayısıyla şirketlerin yetenek kaybetmelerinin maliyeti de artıyor. Buna karşın, çalışan mutluluğunun performansı en az yüzde 25 artırdığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla çalışan hakları ve mutluluğu şirketlerin en çok önem vermesi gereken konuların başında geliyor" dedi.

"Toplumu ilerletmenin anahtarı fırsat eşitliğinde"

Ayyarkın sözlerini şöyle tamamladı: "Toplumun ilerleme kapasitesini hızla artırmanın en önemli unsuru tüm fertlerinden yararlanabilmekte yatıyor. Bu ise ancak iş dünyasında ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ile mümkün olur. Artık gelişen teknolojiler yardımıyla her işi herkes yapabilir hale geldi. Bundan faydalanmalıyız." - İSTANBUL